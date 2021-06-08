شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام Google Meet على اللاب توب أو سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Meet هى خدمة مؤتمرات فيديو مجانية تتيح للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 100 مشارك بحد زمنى 60 دقيقة، كما أنه يوفر ميزات مثل مشاركة الشاشة والجدولة والتسميات التوضيحية فى الوقت الفعلى مجانًا، ويتوفر Google Meet على أجهزة iOS وأندرويد بحيث يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو أثناء التنقل، فهى واحدة من أكبر المنافسين لخدمة مؤتمرات الفيديو Zoom.

إليك كيفية استخدام Google Meet

تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك على Google Chrome أو Safari.

ملاحظة: لا يعمل Google Meet على أى متصفحات أخرى غير المستعرضين المذكورين أعلاه.

1.افتح Google Meet على متصفحك.

2. انقر على الاجتماع الجديد.

انقر على زر الاجتماع الجديد إذا كنت مضيفًا للاجتماع وتريد بدء اجتماع واختر من بين الخيارات الثلاثة.

- أنشئ اجتماعًا جديدًا.

- ابدأ اجتماعًا فوريًا.

- جدولة فى تقويم Google.

3. إنشاء اجتماع لوقت لاحق.

إذا كنت ترغب فى إنشاء اجتماع لوقت لاحق، فانقر فوق إنشاء اجتماع لوقت لاحق ثم انسخ تفاصيل الاجتماع وأرسلها إلى الأشخاص الذين تريد حضور الاجتماع.

4. ابدأ اجتماعًا فوريًا.

انقر فوق بدء اجتماع فورى لبدء اجتماعك على الفور.

5. جدولة فى تقويم Google.

إذا لم يكن اجتماعك فى غضون أيام قليلة، فيمكنك جدولة اجتماع فى تقويم Google الخاص بك والذى سيرسل بعد ذلك دعوات ويضع علامة على تقاويم هؤلاء الأشخاص الذين أضفتهم إلى جدول تقويم Google الخاص بك.

6. انضم إلى اجتماع موجود.

إذا تمت دعوتك لحضور اجتماع شخص آخر، فيمكنك إدخال رمز الاجتماع فى المساحة الموجودة على الصفحة الرئيسية والنقر فوق "انضمام".