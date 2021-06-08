شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون: تكلفة إنتاج أحدث ساعة من أبل تكلف فقط 136 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شركة أبل هي الرائدة بلا منازع في سوق الساعات الذكية العالمية، حيث أدى التسويق القوي وفهم احتياجات السوق والعلامات التجارية التي لا تُنسى إلى هذا النجاح، لكن وفقًا لـ Counterpoint ، ارتفعت حصة سوق الأجهزة القابلة للارتداء من أبل إلى 33% في الربع الأول من هذا العام، وقررت الشركة البحثية معرفة تكلفة تصنيع أبل Watch Series 6 الحالية لشركة أبل، واتضح أن تكلفة تصنيعها تبلغ 136 دولارًا فقط بينما تبيعها أبل بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

ووفقًا لـ Counterpoint Research ، فإن 68% من التكلفة الإجمالية للجهاز تكمن في المعالج والشاشة ومجموعة المستشعر وحافظة الساعة، حيث تستخدم أبل Watch Series 6 مصفوفة OLED مصنوعة باستخدام تقنية LTPO، ويصل سطوعها الأقصى إلى 1000 شمعة / متر مربع، وأزالت أبل طبقة Force Touch من هذه الساعة، مما جعل شاشة العرض أرق 0.3 مم، ويمثل الجمع بين الشاشة ولوحة اللمس وزجاج ION-X الذي يغطيها ما يقرب من 13.2 في المائة من قيمة الساعة.



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فيما يحتوي نظام أبل S6 System-in-Package (SiP) الجديد، الذي تدعي أبل أنه أسرع بنسبة 20٪ من منصة Series 5، على اثنين من نوى Thunder A13 بتردد 1.8 جيجاهرتز ووحدة تحكم لاسلكية W3 وشريحة U1 فائقة الاتساع، مع حجم ذاكرة الوصول العشوائي 1 جيجا بايت، وسعة الفلاشة 32 جيجا بايت، ويمثل SiP S6 حوالي 23.7٪ من تكلفة الجهاز.

أما مجموعة مستشعرات أبل Watch Series 6 الرائعة، والتي تراقب مجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية للجسم ، تكلف حوالي 12% من تكلفة تصنيع الساعة، وتصل تكلفة العلبة إلى حوالي 13.3% من تكلفة الجهاز، و6 % بسبب البطارية وملف الشحن اللاسلكي.

وحصل مكبر الصوت على تحسن أيضًا، حيث ادعت أبل أنه أعلى بنسبة 50%، فيما يوفر Digital Crown ، وهو جزء لا يتجزأ من أبل Watch ، ردود فعل لمسية بمساعدة محرك Taptic، ويشغل هذا المحرك حوالي 35% من المساحة داخل أبل Watch، فيما يعد أحدث محرك Taptic أكثر قوة مقارنةً بالمحرك السابق.

مع حجم بطارية يصل إلى 303.8 مللي أمبير في الساعة، فهي زيادة طفيفة بنحو 7.8 مللي أمبير عن السلسلة السابقة 5، كما توفر أبل الشحن السريع في السلسلة 6، وتبلغ البطارية وملف الشحن اللاسلكي في الساعة الذكية حوالي 6% من إجمالي تكلفة BoM.

فيما يتم إنشاء باقي الـ 136 دولارًا من تكاليف التجميع والاختبار والتعبئة ومحتوياتها والتكاليف الأخرى، يشار إلى أن مكون التطوير والبرمجيات للساعات يشكل أقل من 1% من تكلفتها.