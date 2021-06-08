شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يشتري مطور لعبة "Crayta " .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ستوديو تطوير الألعاب Unit 2 Games جزءًا من منصة Facebook Gaming، وهو الأستوديو المطور يُعرف المطور للعبة Crayta، وهي منصة إنشاء ألعاب تعاونية مبنية على Unreal Engine 4 والتي تم إطلاقها باعتبارها Stadia حصرية العام الماضي، وسوف يستوعب Facebook فريق Unit 2 Games ويمتلك الآن التكنولوجيا الخاصة به، على الرغم من أنه لا يبدو أن لدى المعجبين أي شيء يدعو للقلق.

واستنادًا إلى الأسئلة الشائعة التي نشرتها الشركة حول عملية الاستحواذ، لن يتوقف الفريق عن العمل على Crayta، وستظل اللعبة متاحة، وإذا لم تكن على دراية بـ Crayta، فهي عبارة عن نظام أساسي يمنحك طريقة سهلة لإنشاء ألعابك الخاصة - أو لإنشاء واحدة مع المتعاونين - حتى إذا كنت لا تعرف كيفية البرمجة.

ويمكنك بعد ذلك أن تجعل أشخاصًا آخرين يلعبون ألعابك وحتى تكسب المال من جهودك، بالطبع، ستكون قادرًا على استحضار مستويات وقواعد أكثر تعقيدًا إذا كنت تعرف كيفية البرمجة ولديك خبرة بالفعل في تطوير اللعبة، لكن المعرفة الفنية ليست شرطًا للبدء، واشترى Facebook الشركة لجعل "إنشاء الألعاب أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام"، في الواقع، ويخطط "لدمج مجموعة أدوات إنشاء Crayta في النظام الأساسي السحابي لـ Facebook Gaming لتقديم تجارب جديدة على الفور" على موقعه على الويب.

وعندما وصلت منصة صنع الألعاب إلى Stadia العام الماضي، أصبحت منصة إطلاق ميزة "مشاركة الحالة" للخدمة، وتمنحك مشاركة الدولة بعيدًا للقفز إلى عنوان في نفس النقطة مع صديقك أو جهاز بث تشاهده من خلال رابط بسيط، وقال فيس بوك في إعلان الاستحواذ إنه يعمل أيضًا على ميزة مماثلة وأنه يعتقد أنه يمكن أن يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك بكثير.