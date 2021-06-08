تكنولوجيا: قائمة بالأجهزة المقرر تحديثها لاحقاً هذا العام بنظام macOS Monterey

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل عن تحديث macOS Monterey الجديد خلال فعاليات مؤتمر المطوريين، كما إستعرضت ابل قائمة بالإصدارات التي لن تدعم التحديث من أجهزة MacBook Pro و Air.

نشرت شركة ابل قوائم تتضمن الأجهزة التي ستدعم التحديثات الجديدة لأنظمة الشركة macOS Monterey و iOS 15 عند إنطلاقها من ابل لاحقاً هذا العام.

وتؤكد قوائم ابل على أن بعض من الإصدارات القديمة من أجهزة MacBook Pro و Air لن تدعم التحديث إلى macOS Monterey، حيث يتطلب تثبيت التحديث إصدارات ابل من أجهزة iMac التي قدمت منذ نهاية 2015 أو الإصدارات اللاحقة.

أيضاً تشمل القائمة أجهزة iMac Pro التي أطلقت من 2017 أو الإصدارات اللاحقة، وأجهزة MacBook Air وMacBook Pro التي قدمت في أوائل 2015 أو الإصدارات اللاحقة، وأجهزة Mac Pro التي قدمت منذ عام 2013 أو الإصدارات اللاحقة، وأجهزة Mac mini التي قدمت في نهاية 2014 أو الإصدارات اللاحقة، وأجهزة MacBook التي قدمت في بداية 2016 أو الإصدارات اللاحقة.

وتتوقف ابل وفقاً لهذه القائمة عن دعم العديد من إصدارات الشركة من أجهزة MacBook Air و MacBook Pro بتحديث macOS Monterey.

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