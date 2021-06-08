تكنولوجيا: ابل تدعم نظام tvOS بميزة الصوت المكاني لأجهزة AirPods Pro و Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة ابل لاحقاً هذا العام في تحديث tvOS وأجهزة M1 Macs وأيضاً سماعات AirPods Pro و Max بميزة الصوت المكاني التي أعلن عنها خلال فعاليات WWDC 2021.

تتيح ميزة الصوت المكاني الجديدة من ابل للمستخدمين تجربة الصوتيات متعددة الإتجاهات المميزة بتقنية Dolby Atmos والتي لن تحتاج إلى العمل بنظام صوتيات خاص وأيضاً دون إزعاج الأشخاص في محيط المستخدم.

وتعد ميزة الصوت المكاني من بين المميزات المطلوبة من مستخدمي أجهزة Apple TV منذ فترة، ولقد أكدت ابل خلال مؤتمر المطوريين على التوسع بميزة الصوت المكاني لتشمل كاميرة FaceTime عبر تحديث iOS 15.

وتؤكد ابل على أن الميزة ستدعم المستخدمين بتجربة صوتية غامرة وطبيعية في المحادثات مع الأصدقاء، والعائلة، كما تقدم ابل الآن في Apple Music ميزة الصوت المكاني بتقنية Dolby Atmos والتي تتوفر للمستخدمين دون أي تكلفة إضافية في الخدمة.

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