شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل المقبل من iPad Pro سيدعم الشحن اللاسلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة أن شركة أبل تعمل على تطوير طراز iPad Pro جديد مع إعادة تصميم يتميز بتصميم مدعوم بالزجاج لتمكين دعم الشحن اللاسلكي، ويشاع أيضًا أن الشركة تعمل على تحديث iPad Mini وجهاز iPad جديد أرق.

ولعل أحد متطلبات إضافة دعم الشحن اللاسلكى هو عدم الحصول على ظهر معدنى لأنه سيتداخل مع نقل الشحنة، وللتحايل على هذا، يستخدم المصنعون ظهرًا زجاجيًا، والذى يتمتع أيضًا بميزة كونه مادة ممتازة، وتدعم سلسلة iPhone الشحن اللاسلكى لعدة أجيال الآن، يبدو أن أبل تفكر أخيرًا فى جلب الميزة إلى طرز iPad، يشاع أيضًا أن أبل تعمل على تمكين دعم الشحن اللاسلكى العكسى لجهاز iPad Pro.

ونظرًا لأن الشحن اللاسلكى سيكون أبطأ بكثير من الشحن السلكى المباشر، فمن المتوقع أن تحتفظ أبل بمنفذ Thunderbolt على iPad Pro فى الوقت الحالي، ولم يشهد iPad Mini أى تحديث منذ عام 2019، عندما تلقى دعمًا لـ أبل Pencil وحصل على شريحة أسرع بالداخل.

ومن المتوقع أن تقوم أبل بتحديث iPad Mini فى عام 2021 إلى جانب تصميم محدث لجهاز iPad ذى المستوى الأساسى والذى سيكون موجهًا للعملاء.