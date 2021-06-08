تكنولوجيا: ابل تقدم تحديث جديد لتطبيق Apple Maps في مؤتمر المطوريين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل خلال حدث WWDC 2021 عن تحديث جديد لتطبيق Apple Maps الذي ينطلق بمجموعة من المميزات لدعم المستخدم بتجربة أكثر سلاسة في التنقل.

قامت شركة ابل بتحديث الواجهة البرمجية لتطبيق Apple Maps، حيث تتضمن الواجهة البرمجية الآن مزيد من التفاصيل لدعم المستخدم، مع ألوان مشرقة للطرق، مع تسميات أكثر وضوحاً، والمئات من الرموز المخصصة للمعالم المختلفة.

كما تقدم ابل تطبيق الخرائط بنمط ليلي بثيم أزرق لامع، مع تحسينات في صور الخرائط، ومستويات جديدة من التفاصيل، مع إبراز أفضل للطرق والبنية التحتية للمشاة لدعم المستخدم في التنقل بسلاسة عبر التقاطعات السريعة والمعقدة، ومن المقرر أن تدفع ابل الميز لمنصة CarPlay لاحقاً هذا العام.

يمكن أيضاً تثبيت الطرق التي تستخدم يومياً في الجزء العلوي من الخرائط لدعم المستخدم بتجربة سلسة وسريعة للوصول للطريق.

كما يمكن للمستخدم متابعة التقدم في المسار عبر Apple Watch، لذا لن يحتاج إلى متابعة التطبيق عبر الهاتف، كما أن ساعة ابل الذكية ستتدعم المستخدم بإشعار عند الوصول إلى الوجهه، ومن المقرر أن تصل هذه المميزات في البداية إلى عدد من دول أمريكا الشمالية بحلول نهاية 2021.

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