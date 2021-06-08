شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير بعض ممارسات الإعلانات بعد فرض هيئة الرقابة الفرنسية غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet على إجراء تغييرات على بعض خدمات الإعلان عبر الإنترنت المستخدمة على نطاق واسع بموجب تسوية مع هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار فى فرنسا، بحسب موقع TOI الهندي.

كما غرمت الهيئة الشركة التى تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها 220 مليون يورو (267.48 مليون دولار) بعد أن وجد تحقيق أنها أساءت استخدام قوتها السوقية فى الأعمال الإعلانية المعقدة عبر الإنترنت، حيث أصبحت بعض أدواتها ضرورية للناشرين الكبار.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار فى فرنسا إيزابيل دى سيلفا: "إن قرار معاقبة جوجل له أهمية خاصة لأنه القرار الأول فى العالم الذى يركز على عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة التى تعتمد عليها أعمال الإعلانات عبر الإنترنت، وقالت دى سيلفا إن الغرامة تم تخفيضها بسبب التسوية لكنها لم تذكر تفاصيل.