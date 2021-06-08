تكنولوجيا: ابل تعلن عن تحديث macOS الذي ينطلق بعنوان Monterey

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن التحديث الجديد من macOS الذي ينطلق بعنوان” Monterey”، والذي يدعم المستخدم في التحكم بسلاسة في أجهزة Mac و iPad في نفس الوقت عبر لوحة المفاتيح والفارة.

ينطلق macOS Monterey اليوم بتجربة جديدة لمشاركة محتوى الموسيقى والأفلام عبر “SharePlay”، كما يتشارك التحديث في بعض المميزات مع iOS 15.

تقدم ابل تحديث macOS Monterey بواحدة من أبرز المميزات الجديدة وهي ميزة “Universal Control”، التي تتيح إستخدام الفارة ولوحة المفاتيح للتحكم في أجهزة Mac و iPad في نفس الوقت، وهي من بين المميزات التي قدمت في السابق من تطبيقات الطرف الثالث.

أيضاً أستعرض Craig Federighi خلال الإعلان عن التحديث الآلية التي تعمل بها ميزة “Universal Control” والتي تتميز بتجربة سلسة في العمل عبر أجهزة iPad و MacBook Pro و iPad.

يمكن أيضاً في هذا التحديث بث شاشة أجهزة الآيباد والموسيقى على أجهزة الحاسب بإستخدام AirPlay على Mac، لدعم المستخدم بتكامل أفضل في العمل على أجهزة ابل المختلفة وأيضاً التعاون بسلاسة بين مستخدمي أجهزة ابل.

كما تدعم ابل متصفح Safari بتحديث جديد في macOS Monterey مع علامات تبويب بتصميم أكثر نحافة، مع دعم ضم أكثر من علامة تبويب في مجموعة واحدة، وهي من المميزات التي قدمت في iOS و iPadOS.

ومن المقرر أن يتميز التحديث الجديد بآلية أكثر سلاسة في الإختصارات، حيث يأتي التحديث بإختصارات مدمجة ويدعم أيضاً إضافة إختصارات خاصة بالمستخدم.

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