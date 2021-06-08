تكنولوجيا: تعرف على المميزات الجديدة في تحديث watchOS 8 لساعات ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث ابل بمجموعة من الإعلانات الجديدة التي تتضمن تحديث watchOS 8 لساعات ابل الذكية، والذي يجلب ميزة تمارين mindfulness لتحسين الصحة الذهنية للمستخدم من بين مميزات أخرى.

يعمل تحديث WatchOS 8 على إضافة تحسينات للمميزات الحالية في نظام التشغيل، حيث يضم تطبيق Breathe الآن مجموعة من الرسوم الجديدة لدعم المستخدم في عملية التأمل، وتوجيه المستخدم لتحقيق الصحة النفسية.

كانت شركة ابل قد قدمت ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم في نظام watchOS خلال العام الماضي، ويعمل تحديث watchOS 8 على التوسع بهذه الميزة في ساعات ابل الذكية، حيث يمكن أن تدعم الآن قياس وقت نوم المستخدم، ومعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم أثناء النوم، على أن تتوفر كافة البيانات الجديدة في تطبيق “Health” لمعاينة البيانات في أي وقت.

أيضاً تقدم ابل ترقية كبيرة في تطبيق Workout، حيث تم إضافة إصلاحات متكاملة للتطبيق في تحديث watchOS 8، والتي تشمل تصنيف الأنواع المختلفة للتمارين الرياضية، مع مزيد من المميزات في خدمة Apple Fitness+، حيث تتوفر في خريف هذا العام أنواع جديدة من تمارين Tai Chi و Pilates، مع سلسلة جديدة من التمارين تقدم عبر مدرب رياضي.

كما تتيح خدمة Apple Fitness+ للمستخدمين الآن الدخول إلى “artist spotlight” التي تدعم المستخدم في الوصول إلى قوائم تشغيل مخصصة للمشاهير مثل Lady Gaga وغيرها.

وتقدم ابل أيضاً في تحديث watchOs 8 ميزة Portraits في أوجه الساعة الذكية، حيث يضع نمط Portraits الصور في وضع رأسي مع تثبيت الصورة في منتصف الشاشة ومن ثم وضع البيانات مثل والوقت والتاريخ، على أن تدعم هذه الميزة التخصيص إلى حد ما عبر إختيار الصور وفئة المعلومات التي يتم عرضها.

أيضاً يأتي تطبيق Photos بتصميم جديد في هذا التحديث، حيث يمكن للمستخدم تصفح الصور بتجربة أسهل الآن على شاشة الساعة الصغيرة، ومشاركة الصور عبر تطبيقات Mail وMessages.

كما تقدم ابل تحديث جديد لتطبيق Messages في تحديث watchOs 8 لدعم المستخدم في الرد على الرسائل بطرق مختلفة مع وضع Scribble أكثر مرونة لإستخدام Digital Crown لتحريك المؤشر.

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