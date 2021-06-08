تكنولوجيا: تحديث iPadOS 15 يجلب تحسينات في ميزة تعدد المهام مع أدوات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل النقاب اليوم عن تحديث iPadOS 15 الذي يأتي قريباً لأجهزة الآيباد بتحسينات في ميزة تعدد المهام مع أدوات جديدة في واجهة المستخدم.

قدمت ابل تحديث iOS 15 في مؤتمر المطوريين اليوم بمجموعة من المميزات الجديدة والتي تدعم أيضاً المستخدمين في تحديث iPadOS 15، كما تدعم ابل أجهزة الآيباد ببعض المميزات الحصرية أيضاً في تحديث iPadOS 15.

وتتضمن المميزات المقدمة من ابل في تحديث iPadOS 15 ميزة الأدوات الجديدة المقدمة في واجهة المستخدم والتي تأتي بنفس التجربة المقدمة من ابل في iOS 14 لهواتف الأيفون.

ويمكن للمستخدم إختيار موقع الأدوات الجديدة على الشاشة الرئيسية كبديل للعمود الرأسي المثبت في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تأتي الأدوات بتصميم جديد يتوافق مع الحجم الكبير للشاشة.

أيضاً من المقرر أن تدعم ابل أجهزة الآيباد بميزة مكتبة التطبيقات التي قدمت في هواتف الأيفون العام الماضي.

كما تأتي ميزة تعدد المهام في iPadOS 15 بتحسينات، حيث تدعم ابل المستخدم بأدوات لتعدد المهام عبر الجزء العلوي من الشاشة، لتجربة أسرع في تحديد وإطلاق تطبيق لإستخدامه في الشاشة المقسمة، كما يمكن التمرير بشكل سريع لأسفل من أحد جانبي الشاشة لإختيار تطبيق جديد.

أيضاً تقدم ابل إختصارات جديدة للوحة المفاتيح لدعم المستخدم في إدارة ميزة تعدد المهام بآداء أفضل، يمكن أيضاً في تحديث iPadOS 15 مشاركة الملاحظات بشكل سريع، أو إضافة رابط @ في رسالة للدخول إلى الملاحظة.

كما تعمل ميزة “activity viewer” على دعم المستخدم في تنظيم الهاشتاق، وميزة “Quick Note” التي تدعم المستخدم في التسجيل السريع للملاحظات عبر التمرير السريع من جانب الشاسة بإستخدام Apple Pencil.

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