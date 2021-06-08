تكنولوجيا: المساعد الصوتي “سيري” قادم إلى الأجهزة التابعة للجهات الخارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على عكس أليكسا ومساعد جوجل، يقتصر المساعد الصوتي “سيري” على أجهزة أبل فقط منذ ان تم طرحه منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ولكن سيتغير الأمر هذا العام.

فقد أعلنت شركة أبل ان الأجهزة التابعة للجهات الخارجية ستكون قادرة على الاستفادة من المساعد الصوتي الخاص بها كجزء من تحديث نظام HomeKid الخاص بالشركة.

فقد استعرضت أبل شخصًا يستدعي سيري على منظم حرارة Ecobee. ولكن استنادًا إلى العرض التوضيحي الموجز، يبدو أن أجهزة الجهات الخارجية هذه لن تدعم سيري بشكل مباشر من تلقاء نفسها. وبدلاً من ذلك، ستعتمد على جهاز HomePod mini الذي سيقوم بإرسال الأوامر الصوتية. وأكدت أبل ان الشركات المصنعة لهذه الأجهزة لن تتمكن من الاطلاع على أوامر سيري.

من غير الواضح ما إذا كانت الأجهزة الأخرى، مثل Apple TV، ستكون أيضًا قادرة على العمل كمحور سيري أم لا.

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