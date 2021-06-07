شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوسع أخذ عينات الأصوات من مقاطع الفيديو بخدمة shorts لمنافسة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين الآخرين واحدة من أعظم نقاط القوة في TikTok، فهو يسمح بالانتشار عبر النظام الأساسي ويتيح للمستخدمين اكتشاف محتوى جديد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو بنفس الصوت.

وقريباً سيوسع YouTube هذه الميزة في منافسه TikTok عبر خدمة shorts، مما يسمح للمستخدمين بأخذ عينات من الأصوات من أي محتوى تم تحميله على YouTube وفقا لما نقله موقع the verege.

وأعلن YouTube رسميًا عن هذه الميزة الشهر الماضي في منشور دعم مجتمعي، لكنه أعلن أنه يجب أن يكون متاحًا الآن لأول مرة في الأسواق الجديدة كجزء من إطلاق shorts في المملكة المتحدة وكندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية ( بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا وبيرو وفنزويلا).

وسيتم بعد ذلك طرح أداة أخذ العينات من YouTube في أسواق الأفلام القصيرة الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

ويمكن لمستخدمي الأفلام القصيرة بالفعل أخذ عينات من مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى (وكذلك من مكتبة الموسيقى المرخصة)، لكن هذا التحديث سيوسع بشكل كبير الصوت الذي يمكنهم الوصول إليه بسهولة.

وستوجه هذه الميزة مستخدمي YouTube إلى ميزة shorts الخاصة بها عبر زر "إنشاء" جديد في تطبيق الهاتف المحمول، سيظهر هذا أسفل مقاطع الفيديو بجوار زري الإعجاب وعدم الإعجاب، سيؤدي النقر عليه إلى منح المستخدمين خيار اختبار صوت الفيديو في shorts. سيتمكن مشاهدو الأفلام القصيرة أيضًا من النقر على الصوت في أي فيديو للعودة إلى المصدر الأصلي في YouTube المناسب.

وستسمح هذه الميزة لمنشئي المحتوى الطويل "بالاستفادة من خلال السماح للمجتمع بالعثور على شيء مثير للاهتمام في الفيديو الخاص بهم"، وفقًا لما صرح به تود شيرمان، قائد منتج YouTube .

ويمكن لمستخدمي الأفلام القصيرة إنشاء شيء ما باستخدام عينة الصوت، كما يقول، ومنشئو الصوت "ربما يحصلون على حركة مرور واردة أو عرض من ذلك، من منظور المنشئ الطويل فإن الكثير من الأشخاص متحمسون لإعادة مزج أغراضهم ".