مؤسس تويتر يعلن دعمه الكامل لـ “بيتكوين”.. وهذا ما يخطط له!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

نقلت مجلة ”بزنس إنسايدر“ الأمريكية، قول جاك دورسي، مؤسس موقع “تويتر” إن أكثر ما يجذبه في بيتكوين، هو روح العملة وظروف نشأتها النادرة، مؤكدًا أنه لا يوجد في حياته ما هو أهم من العمل على تلك العملة.

وجاءت تصريحات مؤسس تويتر، خلال مشاركته في مؤتمر ”بيتكوين 2021 ميامي“، وهو أكبر فعالية من نوعها حول بيتكوين في تاريخ العملات المشفرة على الإطلاق.

وقال دورسي الذي يمتلك -أيضًا- شركة ”سكوير“ المتخصصة في التقنيات المالية: ”أرغب في أن أقضي بقية حياتي بالعمل على جعل بيتكوين عملة في متناول الجميع، لو لم أكن أعمل في كل من توتير وشركة سكوير، لكنت قد عملت على مشروع بيتكوين“.

مراقبون اعتبروا أن كلام دورسي، يأتي رداً على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المدير التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك”، والتي كانت أحد أسباب الانهيار الحاصل في قيمة العملات الرقمية اليوم، حيث كان ملاحظاً انخفاض البيتكوين على سبيل المثال من مستويات الـ 60 أف دولار، لتصارع اليوم مستويات 36 ألف دولار صعوداً وهبوطاً.