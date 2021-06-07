بالصورة.. تعرف إلى التصميم المميز للكاميرا في Honor 50

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 8:30 مساءً

أكدت شركة Honor ومن خلال إعلان ترويجي لـ Honor 50 على التصميم المميز الذي سيطرح مع الهاتف الجديد.

وشغلت سلسلة Honor 50 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر أن تعقد الشركة Honor مؤتمرها القادم في 16 من يونيو لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Honor 55.

ويظهر تصميم الجزء الخلفي من هاتف Honor 50 في الإعلان الترويجي بشكل واضح، حيث يتميز الهاتف بكاميرا تتضمن اثنان من الحلقات كبيرة الحجم، على أن تتضمن الحلقة الأولى الكاميرا الرئيسية، بينما تتضمن الحلقة الثانية المستشعرات الثانوية.

وتؤكد صور الإعلان الترويجي على أن الهاتف يأتي بثلاثة من المستشعرات الثانوية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو Honor 50 Pro Plus الذي يأتي بمواصفات أعلى من Honor 50 Pro.

من جانب أخر لا تظهر أي عبارات في محيط الكاميرة لتوضح دقة المستشعر، إلا أن إعلان تشويقي أخر أكد على أن المستشعر الرئيسي يتميز بدقة 100 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم Honor 50 Pro نفس الكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما تتميز شاشة الهاتف بعمق ألوان 10 بت، ومليار لون.

يذكر أن بعض التوقعات أشارت إلى أن سلسلة Honor 50 تأتي بخدمات جوجل إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، كما تشير التسريبات إلى أن أعلى إصدار من السلسلة يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888.