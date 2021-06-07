تكنولوجيا: تطبيق Apple Wallet سيتمكن من الاحتفاظ برخص القيادة مع iOS 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع تحديث iOS 15، سيتمكن تطبيق Apple Wallet من تخزين رخص القيادة تمامًا كما يفعل مع بطاقات الائتمان وأكواد الخصم. وستكون النسخة الرقمية من هويتك صالحة تمامًا مثل الرخصة الفعلية، وسيتم قبولها حتى عند نقاط تفتيش TSA.

جدير بالذكر ان هذه الميزة ستكون متاحة فقط للمستخدمين الموجودين بالولايات الأمريكية عن إطلاقها.

وسيأتي إصدار Apple Wallet الخاص برخصة قيادتك مشفر ويمكن قراءته عبر الماسحات الضوئية الرقمية. ويضيف تحديث iOS 15 أيضًا دعم Apple Wallet لبطاقات الهوية والقفل القارئ بشكل عام، وحتى مفاتيح الفندق في الأماكن المشاركة.

في شراكة جديدة مع TSA، ستقوم Apple Wallet تلقائيًا بسحب المعلومات الدقيقة التي تحتاجها بالمطار، وستكون متاحة على هاتف آيفون الخاص بك في عملية مسح واحدة.

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