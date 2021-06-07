تكنولوجيا: ابل تعلن عن دعم تطبيق Apple Music بتقنية Dolby Atmos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم خلال فعاليات مؤتمر المطوريين 2021 عن جلب تقنية Dolby Atmos لتطبيق Apple Music، كما تدعم التطبيق بميزة صوتيات ثابتة بأعلى جودة ، على أن تأتي هذه المميزات بدون تكلفة أضافية خلال يونيو.

كما أكدت ابل على أن تقنية Atmos ستتوفر للبث الآن، أيضاً من المقرر أن تعمل ميزة البث ستعمل بشكل تلقائي الموسيقى بتقتية Dolby Atmos عبر سماعات AirPods وBeats، وأيضاً سماعات الرأس التي تتضمن شرائح H1 أو W1.

وأيضاً تنطبق الميزة على المكبرات الصوتية المدمجة في الإصدارات الجديدة من أجهزة iPhone و iPad و Mac.

يذكر أن ابل أكدت على دعم المستخدمين أيضاً في تحديد محتوى مميز بتقنية Dolby Atmos بشكل سريع في قوائم التشغيل.

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