تكنولوجيا: خدمة FaceTime ستصل إلى الحواسب وأجهزة أندرويد عبر تطبيق على الويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيصل تحديث iOS 15 في وقت لاحق من هذا العام وسيحضر معه بعض الترقيات المهمة لـ FaceTime، وفقا لما استعرضته أبل خلال مؤتمر WWDC 2021 اليوم.

وتعتبر أحد أكبر الميزات هو أن خدمة Facetime ستعمل مع أجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Android و Windows 10 وهذا بفضل الروابط الجديدة القابلة للمشاركة والتي ستتيح لك أبل إرسالها إلى أصدقائك وعائلتك. وستسمح لك هذه الميزة نفسها أيضًا بجدولة المكالمات مع جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق إرسال رابط دعوة لهم مسبقًا.

ومن بين الميزات الأخرى التي سيتم إدخالها على FaceTime هي واجهة شبكية جديدة تدعم الصوت المكاني لجعل تجربة التحدث إلى شخص ما أكثر انغماس.

وعلاوةً على ذلك، هناك ميزة تسمى “وضع البورتريه” والتي من شأنها تشويش الخلفية أثناء مكالمات الفيديو، وأيضًا وظيفة جديدة تسمح لك بتحديد الصوت الذي يلتقطه ميكروفون هاتف آيفون الخاص فستتمكن من الاختيار بين صوتك فقط أو الأصوات المحيطة كذلك.

تعمل أبل أيضًا على توسيع نطاق FaceTime بميزة جديدة تسمى SharePlay، والتي ستسمح لك ولعدة أشخاص آخرين بمشاهدة أو الاستماع إلى نفس البرنامج التلفزيوني أو الفيلم أو الأغنية في وقت واحد. وتدعم هذه الميزة بعض تطبيقات البث بما في ذلك Disney + و HBO Max و Twitch. وبطبيعة الحال، ستعمل أيضًا مع Apple Music و Apple TV.

المصدر

اعلان





