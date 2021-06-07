تكنولوجيا: خدمة Apple Messages تحصل على مجموعة من ميزات المشاركة الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستحصل خدمة Apple Message من أبل على تحديث جديد مع نظام iOS 15 المرتقب، فقد قامت الشركة باستعراض ميزات المشاركة الجديدة لخدمة المراسلة الخاص بها والتي ستجعل من السهل عرض الصور والمقالات والموسيقى التي تم مشاركتها خلال المحادثة.

فعلى سبيل المثال، عندما يقوم شخص ما بإرسال صورًا متعددة، سيقوم تطبيق الرسائل بترتيب الصور في تخطيط مجمّع جديد يسهل التمرير عبر الصور.

تعمل أبل أيضًا على تسهيل زيارة المقالات الإخبارية المشتركة داخل الرسائل، فسيتم إضافة قسم جديد يسمى “تم مشاركتها معك” ضمن تطبيق Apple’s News والذي سيحفظ جميع المقالات التي تم مشاركتها في الرسائل حتى تتمكن من العثور عليها وقراءتها عندما تكون جاهزًا.

والأمر نفسه سينطبق على تطبيق Apple Music إذ ستتمكن من تتبع قوائم التشغيل التي تم مشاركتها في الرسائل ضمن قسم “تم مشاركتها معك” الجديد.

وتهدف هذه الميزات الجديدة إلى جعل خدمة Apple Messages أكثر اجتماعية.

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