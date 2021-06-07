تكنولوجيا: iOS 15 يأتي بتجربة أكثر ذكاء في كاميرة FaceTime وتطبيق Messages

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم خلال مؤتمر المطوريين عن تحديث iOS 15 الذي يأتي خلال الفترة القادمة بتجربة مميزة بمستوى أعلى في الذكاء الإصطناعي في كاميرة FaceTime وتطبيق Messages وأيضاً في الإشعارات.

كشف “كريج فيديريغي” خلال مؤتمر المطوريين عن مجموعة جديدة من المميزات تقدم من عملاق التكنولوجيا في تحديث iOS 15، والتي تشمل الصور، كاميرة FaceTime وتطبيق Messages.

وتدعم ابل كاميرة FaceTime في التحديث الجديد بميزة الصوت المكاني لمكالمات الفيديو لتعزيز الصوتيات بتجربة أكثر واقعية، حيث يختبر المستخدم في هذه الميزة بث الصوتي ينبعث من جانبي الشاشة.

أيضاً تدعم ميزة خفض الضوضاء تجربة أكثر وضوحاً في الصوتيات عبر كتم الأصوات الأخرى التي قد تظهر في الشاشة الخلفية.

كما تأتي الكاميرة بميزة”Grid view” التي تتيح للمستخدم رؤية الجميع في مربعات، بينما تعمل روابط FaceTime على جدولة المكالمات، أيضاً يمكن مشاركتها في التقويم، وWhatsApp، ومع أجهزة ويندوز، وأجهزة الأندوريد للإنضمام إلى FaceTimes عبر المتصفح.

أيضاً تتيح ميزة” SharePlay” مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء خلال المكالمات، كما يمكن الإستمرار في تشغيل الفيديو مع تصفح الهاتف في نفس الوقت بفضل ميزة صورة داخل صورة.

كما تقدم ابل واجهة “SharePlay” البرمجية للمطوريين لإستخدام هذه الميزة في تطبيقات مثل Disney + و Hulu و HBOMax و Twitch و TikTok وأيضاً Paramount +.

ولقد كشفت ابل أيضاً عن التحديث الجديد لتطبيق Messages حيث يأتي التطبيق بميزة” Share With You ” التي ستعمل على نقل الصور التي تم إرسالها من الأصدقاء إلى ألبوم الصور كبديل لتخزين الرسائل غير المقروءة فقط.

كما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على تصنيف الصور في الرسائل وفقاً للصور التي تم تخزينها في وقت سابق، كما تعمل ميزة المشاركة مع Apple Music وApple TV لتصنيف الوسائط التي يرسلها الأصدقاء لتحديدها بشكل سريع لاحقاً.

أيضاً تدعم ابل المستخدمين في تحديث بتجربة سلسة مع تلقي الإشعارات أو قطع الإتصال، كما تقدم ابل ميزة ملخص الإشعارات لجميع التنبيهات الفائتة.

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