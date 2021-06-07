تكنولوجيا: ابل تقدم سلسلة iPhone 13 هذا العام باللون البرتقالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحرص شركة ابل على دفع إختيار جديد في الألوان مع إطلاق كل جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أكدت أحدث صور iPhone 13 ثلاثية الأبعاد على أن اللون المقدم لإصدارات هذا العام هو البرتقالي.

اضافت شركة ابل اللون الأزرق خلال العام الماضي في الإختيارات المتاحة لهواتف الأيفون، كما قدمت اللون الأخضر في العام الذي يسبقه أيضاً، ولا يختلف هذا العام عن السنوات السابقة، حيث سيكون لدى شركة ابل إختيار جديد في الألوان المقدمة لسلسلة iPhone 13.

نشرت الصور ثلاثية الأبعاد اليوم عبر “Ian Zelbo”، الذي أوضح تصميم هاتف iPhone 13 المرتقب باللون البرتقالي، حيث يظهر الهاتف بنغمة فاتحة جداً، إلا أن ابل تقدم اللون الجديد غالباً باثنان من النغمات.

ولقد قدمت ابل هواتف iPhone 12 Pro و 12 Pro Max العام الماضي باللون الأزرق Pacific، بينما جاء هاتفي 12 و 12 mini بدرجة أقل تركيز من اللون الأزرق.

أيضاً اتبعت ابل نفس السياسة في سلسلة iPhone 11، حيث قدمت اثنان من نغمات اللون الأخضر هما Midnight والأخضر التقليدي.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن اللون البرتقالي الفاتح يقدم للإصدار الرئيسي iPhone 13، لذا من المتوقع أن تقدم ابل هاتفي 13 Pro و 13 Pro Max بنموذج أخر من اللون البرتقالي، أو قد تنطلق هذه الإصدارات باللون البرونزي.

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