آبل تكشف عن iPadOS 15 مع دعم الملاحظات

دبي - يزن راشد - بعد إعلانها عن نظام iOS 15، استخدمت شركة آبل في WWDC 2021 لإظهار iPadOS 15 بالتكامل مع القدرة الجديدة على تطبيق الأدوات المصغرة عبر الشاشة الرئيسية.

وكما هو متوقع من الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC، فقد حددت آبل التغييرات القادمة على نظام التشغيل iPadOS.

وبالرغم من أنه يتضمن العديد من التغييرات في ميزات نظام التشغيل iOS، إلا أنه يحتوي أيضًا على بعض التغييرات التي تستهدف مستخدمي الأجهزة اللوحية فقط.

وبعد الظهور للمرة الأولى عبر آيفون مع iOS 14، تسمح آبل الآن بوضع الأدوات المصغرة بحرية في أي مكان عبر الشاشة الرئيسية لجهاز آيباد.

ويتضمن ذلك حجمًا كبيرًا للأدوات المصغرة يستفيد من شاشة آيباد الأكبر. وتجلب آبل أيضًا العديد من التطبيقات المصغرة الجديدة. بما في ذلك بعض الأدوات لـ Find My وجهات الاتصال و GameCenter.

وتم أيضًا إصلاح تعدد المهام. وتم استبدال العديد من الإيماءات السابقة بقائمة تعدد مهام أقل صعوبة تتيح للمستخدمين الاختيار بين واجهات ملء الشاشة أو تقسيم الشاشة.

وهناك ما تطلق عليه آبل اسم “الرف” ضمن تعدد المهام. ويعرض الرف جميع النوافذ المفتوحة لأي تطبيق.

وتتضمن التغييرات الأخرى القدرة على إنشاء عروض تقسيم الشاشة مباشرة من واجهة تعدد المهام واختصارات لوحة المفاتيح الجديدة كليًا.

آبل تعلن عن iPadOS 15:

وأشارت آبل أيضًا إلى التغييرات التي طرأت على الملاحظات في عرضها الرئيسي. وتدعم الملاحظات المشتركة وضع علامات للإشارة إلى المستخدمين الآخرين بالإضافة إلى موجز النشاط لتتبع التغييرات بين الاستخدامات.

ويمكن استخدام العلامات لفرز الملاحظات والعثور عليها بسهولة أكبر.

ويتوفر Quick Note على مستوى النظام من خلال التمرير لأعلى من الزاوية اليمنى السفلية. ويمكنك الكتابة باستخدام Apple Pencil.

كما أن Quick Note على دراية بالسياق. على سبيل المثال، أثناء وجودك في سفاري، إذا كنت تريد إنشاء ملاحظة سريعة، فإنها تتضمن رابطًا إلى موقع الويب الذي تزوره حاليًا.

ومع iPadOS 15، تقدم آبل تطبيق الترجمة إلى آيباد. وهو يدعم تقسيم الشاشة وميزة جديدة تسمى الترجمة الآلية التي تكتشف وقت التحدث واللغات.

ويتم بعد ذلك ترجمتها على الفور في الوقت الفعلي للمساعدة في تسهيل التواصل المتعدد الثقافات. ويمكن للمستخدمين أيضًا ترجمة أي شيء في نظام التشغيل من خلال تمييزه والنقر على “ترجمة”.

ومن خلال تحديث رئيسي لـ Swift Playgrounds، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات بالكامل عبر أجهزة آيباد.

وبالرغم من أنها ليست كاملة الميزات، مثل Xcode، إلا أنها خطوة أولى في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ميزات من iOS 15:

إلى جانب هذه التغييرات الخاصة بـ iPadOS، يتم أيضًا دمج العديد من التحديثات المضمنة في iOS 15 في iPadOS 15.

ويتضمن ذلك خيارات حالة التركيز الجديدة مع ملخص الإشعارات، وتكثيف التنبيهات وصولاً إلى إشعار فردي عند تبديل الأوضاع.

ويتم أيضًا عرض إشعارات عدم الإزعاج للآخرين في تطبيقات الاتصالات اعتمادًا على حالة المستخدم.

وتصل تحسينات الصوت والفيديو في فيس تايم، بالإضافة إلى دعم SharePlay و Shared with You في تطبيقات آبل.

وتتيح روابط فيس تايم إجراء مكالمات فيس تايم عبر المنصات، بما في ذلك مع مستخدمي أندرويد وويندوز.

ويقوم Live Text، وهو نظام التعرف الضوئي على الحروف الآلي للكاميرا من آبل، بالتقاط النص الموجود في الصور المستخدمة في جميع أنحاء نظام التشغيل. بما في ذلك الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمستخدم وتلك التي يتم عرضها على الإنترنت.

كما أن توسيع تجربة الخرائط الجديدة من آبل إلى أربع دول أخرى في عام 2021 أمر مطروح أيضًا.

ويرى المستخدمون في المدن معلومات إضافية مثل المناطق التجارية والمباني الفردية، بينما تحصل المعالم على تصميمات مخصصة ووضع عرض ليلي.

وتحتوي الخرائط أيضًا على طريقة عرض الواقع المعزز التي توفر مساعدة في اتجاهات المشي عندما يقوم المستخدمون بمسح المباني المجاورة بالكاميرا.

ويضيف التنقل أثناء القيادة تقاطعات ثلاثية الأبعاد للمساعدة في تسهيل فهم تخطيط الطريق عند التقاطعات المعقدة التي تتداخل مع بعضها البعض.