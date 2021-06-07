شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل أصبحت ويكيبيديا أكثر ثراء؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت زائرًا منتظمًا لـ Wikipedia ، فربما تكون قد شاهدت مناشدة تظهر على الموقع تحث المستخدمين على التبرع لإبقاء الموسوعة على الإنترنت.

ويعطي العرض المالي انطباعًا بأن الموقع يكافح من أجل البقاء واقفاً على قدميه، لكن الواقع مختلف تمامًا، كما أوضح الصحفي المستقل أندرياس كولبي في الديلي دوت الأسبوع الماضي وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ويوضح كولبي أن مؤسسة ويكيميديا ​​(WMF)، التي تمتلك ويكيبيديا، أصبحت في الواقع أكثر ثراءً من أي وقت مضى.

ويقول كولبي، رئيس التحرير المشارك السابق لصحيفة The Signpost المحلية في Wikipedia، إن الإيرادات المتزايدة للمنشأة غير الربحية والتبرعات السنوية والتى تحطم الرقم القياسي كافية بسهولة للحفاظ على تشغيل الموقع.

وبدلاً من الحاجة إلى النقود للحفاظ على ويكيبيديا على الإنترنت، يقترح كولبي أن WMF تريد زيادة مدخراتها الضخمة وتمويل مجموعة من المشاريع الجديدة.

في الوقت نفسه أطلقت مؤسسة WMF شركة هادفة للربح، الأمر الذي أثار قلق الكتاب المتطوعين في الموقع الذين يعملون دون أجر بينما يتلقى بعض موظفي WMF رواتب من ستة أرقام على حد قوله.

ويصور تحليل Kolbe منظمة يمكنها الاحتفاظ بـ Wikipedia عبر الإنترنت بشكل مريح دون طلب تبرعات من المستخدمين في البلدان التي تضررت بشدة من الوباء.