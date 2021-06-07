آبل تكشف عن iOS 15 مع ميزات FaceTime الجديدة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 15 في WWDC 2021، وهو تحديث يصل إلى أجهزة آيفون عند إصداره للجمهور هذا الخريف، وقريبًا جدًا كإصدار تجريبي للمطورين.

وكما هو معتاد في مؤتمر مطوري آبل، استخدمت الشركة WWDC 2021 للكشف عن إصدارات نظام التشغيل المهمة التالية.

ومن المقرر أن يصل هذا الخريف ليتزامن مع أجهزة جديدة مثل آيفون 13، وسوف يقدم iOS 15 مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والتحسينات الأخرى.

وكما يمكنك أن تتوقع إصدارًا مهمًا، فإن التغييرات واسعة النطاق، وتغطي كل شيء من الشاشة الرئيسية إلى التطبيقات المضمنة في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

وتواصل آبل أيضًا دفعها للحفاظ على خصوصية المستخدم وأمانه في الإصدار الأخير.

FaceTime:

تتعلق المجموعة الأولى من التغييرات الموضحة في WWDC بفيس تايم FaceTime، وهو تطبيق مكالمات الفيديو من آبل الذي أصبح مهمًا للغاية خلال العام الماضي.

وتؤدي إضافة دعم الصوت المكاني Spatial Audio إلى فيس تايم إلى تسهيل تحديد من يتحدث في مكالمة جماعية، وذلك من خلال جعل الصوت يبدو وكأنه يأتي من صورة الشخص الذي يتحدث حاليًا.

وتساعد تحسينات عزل الصوت في تقليل ضوضاء الخلفية، بينما يتوفر أيضًا وضع صوتي واسع النطاق.

كما يساعد عرض الشبكة Grid View في إعادة تنظيم المكالمة وتسهيل رؤية كل شخص في المكالمة في وقت واحد.

والميزة الكبيرة لفيس تايم هي المكالمات عبر المنصات، حيث يمكن إنشاء رابط فيس تايم ومشاركته مع الآخرين.

ويمكن استخدام هذا الرابط عبر أجهزة أندرويد وأجهزة الحواسيب المكتبية العاملة بنظام التشغيل ويندوز، مما يؤدي إلى توسيع الخدمة للمرة الأولى في تاريخها.

وتسمح SharePlay للمستخدمين بمشاركة الوسائط داخل مكالمة فيس تايم، بما في ذلك العروض والأفلام والموسيقى من مختلف مقدمي الخدمات.

ويتم أيضًا تضمين دعم آبل ميوزك Apple Music بالتكامل مع مزامنة التشغيل عبر عدة مستخدمين. ويتوفر أيضًا خيار مشاركة الشاشة.

iMessage:

استكمالًا لموضوع الاتصالات، يستفيد مستخدمو iMessage من الخيارات الجديدة لتجميع الصور وتكديسها للمشاركة، مما يوفر المزيد من الطرق لعرض الصور المشتركة بصريًا مع الآخرين.

وعند مشاركة محتوى مثل مقالات أو قوائم تشغيل أخبار آبل، فإنها تظهر الآن على أنها مضمنة في الرسائل بدلاً من ارتباط.

ويعمل قسم “Shared with You” داخل آبل ميوزك وسفاري والبودكاست وآبل نيوز وتطبيق Apple TV على تجميع المحتوى المشترك للاستماع إليه أو مشاهدته لاحقًا.

التركيز:

لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على تركيزهم عند القيام بمهام أخرى، أضافت آبل مجموعة من الميزات لتقليل مقدار التشتت الذي يمكن أن يحدث.

ويتم إجراء عملية تعديل للإشعارات، حيث أصبح لديها الآن ملخص الإشعارات. وبدلاً من كومة من الإخطارات، يمكن تقديم إشعار ملخص واحد كبير للمستخدم وقتما يشاء، والجمع بين جميع العناصر الأكثر أهمية في رسالة واحدة.

وفي حالة قيام المستخدمين بتمكين وضع عدم الإزعاج على أجهزتهم، يتم عرض الحالة للآخرين في الرسائل لإعلامهم بأن المستخدم قام بإسكات الإشعارات باستخدام التركيز.

وضمن التركيز، يمكن إعداد الأوضاع لمواقف مختلفة، التي يمكن أيضًا تمكينها أو عرضها حسب مكان المستخدم. على سبيل المثال، يمكن اقتراح وضع لياقة تم تكوينه إذا ظهر المستخدم في صالة الألعاب الرياضية.

Live Text:

في محاولة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات المكتوبة، يعد Live Text ميزة التعرف الضوئي التلقائي على الأحرف لتطبيق الكاميرا.

ويمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا إلى نص عبر لوحة أو علامة أو صفحة، مما يجعل النص المباشر قابلاً للتحديد ويمكن نسخه ولصقه في مكان آخر.

ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي، فإن الميزة لا تقتصر على تطبيق الكاميرا فقط، حيث يمكن استخدامها لمسح الصور ضوئيًا عمليًا في أي مكان يتم استخدامها فيه في نظام التشغيل، بما في ذلك الصور الملتقطة مسبقًا وصور الويب. ويتضمن أيضًا دعمًا لسبع لغات، ويمكنه التعرف على الأشياء والمشاهد.

Spotlight Search:

تم تحديث Spotlight بإمكانية البحث عن الصور داخل مكتبة المستخدم. وتم أيضًا تحسين عمليات البحث عن جهات الاتصال، مع توضيح ما إذا كان وضع DND ممكّنًا من قبلهم.

وتم تضمين مجموعة كبيرة من البطاقات الجديدة، التي تعرض معلومات للممثلين والأفلام وأنواع المحتوى الأخرى.

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