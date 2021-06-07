فيسبوك تؤخر الاقتطاع من أرباح صناع المحتوى

دبي - يزن راشد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيسبوك، أن الشركة لن تحصل على أي عمولة من إيرادات صناع المحتوى الذين يكسبون المال عبر منصتها حتى عام 2023.

وتخطط عملاقة التواصل الاجتماعي لمنافسة Substack و Patreon ومنصات صناع المحتوى الأخرى من خلال الإعلان أن منتجها الإخباري المستقل سيكون مجانيًا لمن يستخدمه للنشر.

وسبق أن جعلت فيسبوك الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات مجانية للاستخدام من قبل صناع المحتوى خلال جائحة كورونا.

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ووعد زوكربيرج أنه عندما تبدأ فيسبوك بجمع جزء من الإيرادات من صناع المحتوى، ستكون النسبة أقل من 30 في المئة التي تحصل عليها آبل وغيرها. وذلك بالرغم من أنه لم يحدد النسبة المئوية.

وكتب زوكربيرج في تدوينة: لمساعدة المزيد من صناع المحتوى في كسب عيشهم عبر منصاتنا، فإننا نواصل توفير الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات ومنتجاتنا الإخبارية المستقلة القادمة مجانًا لصناع المحتوى حتى عام 2023.

وأضاف: عندما نحصل على حصة من الأرباح، ستكون أقل من 30 في المئة التي تحصل عليها آبل وغيرها.

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فيسبوك تهاجم آبل:

يعتبر تعهد العملاقة الاجتماعية بعدم اقتطاع أي رسوم من صناع المحتوى عبر فيسبوك وإنستاجرام للعام ونصف العام المقبل – وبشكل أكثر تحديدًا انتقاد زوكربيرج لعمولة آبل – جزء من معركة عامة بين فيسبوك وآبل تصاعدت في السنة الفائتة.

واشتكت فيسبوك من عمولة 30 في المئة التي يتطلبها متجر تطبيقات آبل لعمليات الشراء داخل التطبيق.

وقامت شركة Epic Games المصنعة للعبة فورتنايت بمقاضاة آبل بدعوى أنها تفرض شروطًا احتكارية من خلال متجر آب ستور.

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وسبق أن انحازت عملاقة التواصل الاجتماعي إلى المطورين الآخرين احتجاجًا على عمولة آبل عبر متجر آب ستور.

بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة اليوم الإثنين أيضًا واجهة دفع لمساعدة صناع المحتوى على فهم المدفوعات بشكل أفضل.

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وبدءًا من الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت، يرى صناع المحتوى العوائد بعد الضرائب والمبالغ المستردة ورسوم الشراء داخل التطبيق من عمليات الشراء التي تتم عبر أجهزة iOS وأندرويد.

ويتم إطلاق الواجهة مبدئيًا عبر الويب فقط للأحداث المدفوعة عبر الإنترنت.

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