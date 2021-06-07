Roblox تمنح آبل مليون دولار يوميًا

دبي - يزن راشد - تعتبر منصة الألعاب الإلكترونية الاجتماعية Roblox مصدر الدخل الأكبر لألعاب آيفون في الولايات المتحدة مع بلوغ إيراداتها 3 ملايين دولار يوميًا. وتحصل شركة آبل على 30 في المئة من ذلك.

وتعد Roblox بمثابة لعبة محمولة شائعة تتيح للمستخدمين تنزيل التجارب والمشاركة فيها. ويمكن أن تختلف هذه التجارب من مستويات أو تحديات صغيرة إلى عوالم ألعاب كاملة داخل تطبيق Roblox.

ووفقًا لبيانات من Finbold، فقد وضعت Roblox نفسها كمصدر رئيسي للإيرادات عبر منصات الأجهزة المحمولة.

ويشتري العملاء عملة داخل التطبيق تسمى Robux لاستبدال العناصر أو الأزياء داخل اللعبة.

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ودفع هذا النموذج البسيط اللاعبين إلى إنفاق المزيد من الأموال في لعبة Roblox أكثر من أي لعبة أخرى خلال عام 2021.

واعتبارًا من شهر يونيو، حققت ألعاب آيفون العشرة الأكثر ربحًا في متجر التطبيقات أرباحًا بقيمة 11.2 مليون دولار يوميًا، أي ما يعادل 336.2 مليون دولار شهريًا.

ونصيب Roblox من ذلك هو 3 ملايين دولار يوميًا، أو 92 مليون دولار شهريًا وأكثر من 1 مليار دولار سنويًا.

وجاءت لعبة Clash of Clans في المركز الثاني من حيث تحقيق الإيرادات بمبلغ 1.8 مليون دولار. ومن ثم لعبة Candy Crush Saga بمبلغ 1.4 مليون دولار.

ويشمل إجمالي الإيرادات المحسوبة لكل لعبة سعر شراء اللعبة وعمليات الشراء داخل التطبيق.

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ازدياد شعبية Roblox:

تم طرح Roblox حديثًا للاكتتاب العام في سوق الأسهم وحققت إيرادات قدرها 387 مليون دولار.

على سبيل المثال، هذا الرقم هو مزيج من إجمالي الإيرادات من متجر آب ستور من آبل ومختلف متاجر أندرويد وتجار التجزئة الرقميين الآخرين و Robux المشتراة من المنافذ الفعلية.

وبفضل العمولة البالغة نسبتها 30 في المئة التي تحصل عليها آبل على كل عملية شراء داخل التطبيق تتم عبر المنصة، فإن Roblox مسؤولة عن نحو 900 ألف دولار أمريكي يوميًا للشركة.

وقد يكون هذا الدخل وحده كافياً لشركة آبل للتغاضي عن بعض العيوب في Roblox. بما في ذلك تغيير وصفها للألعاب إلى الخبرات لتجنب تدقيق آبل.

ويحل هذا النجاح محل الفجوة التي خلفها غياب اللعبة الرائدة عبر منصات الهواتف المحمولة فورتنايت Fortnite.

وبعد أن انتهكت Epic Games قواعد متجر آب ستور وحذفت آبل فورتنايت من منصاتها. فإن هذا الأمر ترك فراغًا في ألعاب الهاتف.

ويبدو أن Roblox قد استحوذت على لقب الأكثر ربحًا عبر آيفون بفضل الجوانب الاجتماعية ونظام الشراء داخل التطبيق.

وتحظى Roblox بشعبية كبيرة لأسباب عديدة مثل التنوع الهائل للألعاب المتاحة عبر منصتها.

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