شركة SpaceX تكمل المهمة رقم 125 بنجاح

دبي - يزن راشد - شركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك قمرًا صناعيًا Sirius XM إلى المدار في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأحد، 6 يونيو، بمناسبة المهمة 125 الناجحة للشركة.

واستخدم الإطلاق صاروخ Falcon 9. وتم إطلاقه من مجمع الإطلاق الفضائي رقم 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

اقرأ أيضًا: شركة SpaceX تبني أول ميناء فضاء محيطي

وعلى عكس صواريخ ناسا في الماضي، تم تصميم معزز Falcon 9 ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام.

وحدث الإقلاع بعد منتصف الليل مباشرةً في الساعة 12:26 صباحًا بالتوقيت الشرقي (9:26 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم السبت 5 يونيو.

ونشرت البعثة القمر الصناعي المسمى SXM-8 في المدار بعد نحو 30 دقيقة من الإقلاع. وسيكون القمر الصناعي SXM-8 جزءًا من شبكة SiriusXM لعمليات الراديو عبر الأقمار الصناعية.

ويتشابه هذا القمر الصناعي مع القمر الصناعي المسمى SXM-7 الذي أطلقته شركة SpaceX العام الماضي إلى المدار بنجاح. ولكنه تعطل لاحقًا أثناء وجوده في المدار.

ونجح Falcon 9 البالغ ارتفاعه 70 متر في تسليم القمر الصناعي للبث الإذاعي SXM-8 إلى المدار. وهو واحد من قمرين صناعيين يتم إطلاقهما بواسطة شركة SpaceX ليحلوا محل الأقمار القديمة الموجودة حاليًا في المدار.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تطلق خيار تأثيرات الواقع المعزز المتعدد المشاركين

شركة SpaceX تكمل مهمة جديدة:

نفذ المعزز الذي استخدمه صاروخ Falcon 9 لهذا الإطلاق رحلته الثالثة إلى الغلاف الجوي. وذلك بعد أن تم استخدامه سابقًا في مهمتين: مهمة Crew-1 ومهمة Crew-2.

وكانت هذه أول رحلات تشغيلية لكبسولة Crew Dragon، التي نقلت رواد الفضاء من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية. الأمر الذي أدى إلى عودة رواد الفضاء إلى الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إغلاق برنامج المكوك الفضائي في عام 2011.

وسجلت شركة SpaceX حديثًا رقماً قياسياً باستخدام معزز واحد لعشر بعثات، التي شكلت علامة فارقة في سعي الشركة لتحقيق هدفها بإعادة الاستخدام.

وتلتقط الشركة معززاتها وتعيد استخدامها في مهام متعددة، وفي هذا الإطلاق، فعلت شركة SpaceX الشيء نفسه.

اقرأ أيضًا: شركة SpaceX توقع صفقة ضخمة لثلاث بعثات خاصة

كما شاركت Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/gwz6GIdhns — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021 عبر حسابها الرسمي ضمن منصة تويتر بشأن المرحلة الأولى من هبوط المعزز على متن السفينة المسيرة Just Read the Instructions المتمركزة في المحيط الأطلسي.

وبمجرد وصول المعزز إلى الأرض، تهتز اللقطات، وهو أمر معتاد إذا كنت قد شاهدت الكثير من عمليات هبوط معزز شركة SpaceX.

ويتعلق السبب بتقطع البث المباشر عندما يهبط المعزز بالإشارات المستخدمة لإرسال واستقبال بيانات الفيديو.

وتقوم الكاميرا الموجودة على متن السفينة المسيرة ببث بيانات الفيديو إلى قمر صناعي، الذي يرسلها إلى بث شركة SpaceX.

ولكن عندما يقترب المعزز بما يكفي للهبوط، فإنه يهز السفينة لدرجة أنه يتم مقاطعة أو فقدان الإشارة مع القمر الصناعي، وهذا هو السبب في أن الفيديو يمكن أن يكون مهزوز.

اقرأ أيضًا: اليابان ترسل كرة روبوتية قابلة للتحويل إلى القمر