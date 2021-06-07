شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تقنية "العين الثالثة" لمساعدة مدمنى الهواتف تجنب الكوارث أثناء المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ مصمم صناعى كوري Min-wook Paeng ما يسمى بالعين الثالثة كجزء من مشروعه Phono Sapiens، يتصل الجهاز برأسك ويستخدم أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق القادمة وأنت تسير في الشارع، حيث يقوم بعمل تنبيه علي الهاتف عندما يكتشف شيئًا ما على بعد حوالي مترين، لمنع نتيجة كارثية حيث يستخدم الكثيرين الهواتف الذكية أثناء السير بالشوارع ما يمكن أن يعرضهم لمشكلات علي سلامتهم حال عدم الانتباه، حيث تم تصميم هذا الجهاز بشكل أساسي على أمل جذب الانتباه إلى مشكلة المشي المشتت وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وقال مين ووك، خريج هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وكلية إمبريال كوليدج: "من النادر رؤية أشخاص يسيرون في الشوارع بدون هواتفهم الذكية - ولهذا السبب صممت العين الثالثة" SCMP، "يمكن للجهاز مساعدتهم على المشي بشكل مريح أثناء النظر إلى هواتفهم الذكية."

خلال تمرين اختبر فيه مين ووك العين الثالثة في شوارع سيول، قال بعض المارة إنه جعله يبدو وكأنه أجنبي، بينما أقر آخرون أنهم قد يحتاجون بالفعل إلى الجهاز من أجل سلامتهم.

وقال المصمم الصناعي البالغ من العمر 28 عامًا إنه بدلاً من تسويق العين الثالثة، فإن هدفه هو استخدام الجهاز للفت الانتباه إلى مشكلة المشي المشتت.

قال مين ووك: الجهاز يهدف إلى انتقاد ما نفعله بهواتفنا الذكية"، مضيفًا، "آمل أن يحفز هذا مستقبل مجتمعنا ويعكس العبثية في أنفسنا".

وحرصًا على ما يبدو على معالجة هذه المشكلة، بدأت Google في وقت سابق من هذا العام في طرح ميزة "Heads Up" لنظام Android والتي تحث المشاة المشتتين على البقاء على دراية بما يحيط بهم.