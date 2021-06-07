شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تقنية "العين الثالثة" لمساعدة مدمنى الهواتف تجنب الكوارث أثناء المشى والان مع تفاصيل الخبر
وقال مين ووك، خريج هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وكلية إمبريال كوليدج: "من النادر رؤية أشخاص يسيرون في الشوارع بدون هواتفهم الذكية - ولهذا السبب صممت العين الثالثة" SCMP، "يمكن للجهاز مساعدتهم على المشي بشكل مريح أثناء النظر إلى هواتفهم الذكية."
خلال تمرين اختبر فيه مين ووك العين الثالثة في شوارع سيول، قال بعض المارة إنه جعله يبدو وكأنه أجنبي، بينما أقر آخرون أنهم قد يحتاجون بالفعل إلى الجهاز من أجل سلامتهم.
وقال المصمم الصناعي البالغ من العمر 28 عامًا إنه بدلاً من تسويق العين الثالثة، فإن هدفه هو استخدام الجهاز للفت الانتباه إلى مشكلة المشي المشتت.
قال مين ووك: الجهاز يهدف إلى انتقاد ما نفعله بهواتفنا الذكية"، مضيفًا، "آمل أن يحفز هذا مستقبل مجتمعنا ويعكس العبثية في أنفسنا".