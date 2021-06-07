شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تكشف عن الصوت المكانى لخدمة ميوزيك بعد الكلمة الرئيسية فى WWDC والان مع تفاصيل الخبر
هذا بالطبع مباشرة بعد الاستنتاج المفترض للخطاب الرئيسي الذي طال انتظاره من Apple لبدء WWDC عبر الإنترنت لهذا العام، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن تحديثاتها السنوية لكل من أنظمة التشغيل الخاصة بها.
وستقدم Apple عرضها التقديمي المعتاد "حالة الاتحاد"، والذي يركز بشكل أكبر على المطورين من الكلمة الرئيسية الافتتاحية ويتناول الجوانب الفنية المختلفة لمنصات الشركة.
وأعلنت شركة Apple عن الصوت المكاني لـ Apple Music الشهر الماضي إلى جانب إضافة الملفات غير المفقودة إلى خدمة البث، سيعمل الصوت المكاني مع AirPods ، ومكبرات الصوت المضمنة في أجهزة Apple ، وسماعات الرأس التابعة لجهات خارجية، ويجب أن يوفر مزيجًا أكثر غامرة من Dolby Atmos مقارنة بصوت الاستريو العادي.
قالت Apple سابقًا إن الميزة ستطلق في يونيو، لذا فإن ذكر تاريخ الإصدار في المؤتمر WWDC الرئيسي لن يكون مفاجئًا، ولكن يبدو أن الشركة تريد منحها مزيدًا من الوقت في دائرة الضوء.