شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تكشف عن الصوت المكانى لخدمة ميوزيك بعد الكلمة الرئيسية فى WWDC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة Apple قد خططت لحدث مخصص حول ميزة الصوت المكاني القادمة من Apple Music في وقت لاحق اليوم، وفقًا لمقطع فيديو تقول MacRumors إنه تم تحميله على Apple Music - وتمت إزالته منذ ذلك الحين - ستبث Apple حدثًا خاصًا يسمى "تقديم الصوت المكاني"، لا يظهر الحدث في جدول المؤتمر العالمي للمطورين وفقا لما نقله موقع the verege.

هذا بالطبع مباشرة بعد الاستنتاج المفترض للخطاب الرئيسي الذي طال انتظاره من Apple لبدء WWDC عبر الإنترنت لهذا العام، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن تحديثاتها السنوية لكل من أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وستقدم Apple عرضها التقديمي المعتاد "حالة الاتحاد"، والذي يركز بشكل أكبر على المطورين من الكلمة الرئيسية الافتتاحية ويتناول الجوانب الفنية المختلفة لمنصات الشركة.

وأعلنت شركة Apple عن الصوت المكاني لـ Apple Music الشهر الماضي إلى جانب إضافة الملفات غير المفقودة إلى خدمة البث، سيعمل الصوت المكاني مع AirPods ، ومكبرات الصوت المضمنة في أجهزة Apple ، وسماعات الرأس التابعة لجهات خارجية، ويجب أن يوفر مزيجًا أكثر غامرة من Dolby Atmos مقارنة بصوت الاستريو العادي.

قالت Apple سابقًا إن الميزة ستطلق في يونيو، لذا فإن ذكر تاريخ الإصدار في المؤتمر WWDC الرئيسي لن يكون مفاجئًا، ولكن يبدو أن الشركة تريد منحها مزيدًا من الوقت في دائرة الضوء.