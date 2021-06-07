شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. سفر "جيف بيزوس" أغنى رجل فى العالم إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رجل الأعمال "جيف بيزوس" والذى يعتبر أغنى شخص في العالم للسفر إلى الفضاء في أول رحلة بطاقم من New Shepard، وهي سفينة صاروخية صنعتها شركته الفضائية Blue Origin، وتم تحديد موعد الرحلة في 20 يوليو، أي بعد 15 يومًا فقط من استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وقالت شركة Blue Origin: إن شقيق بيزوس الأصغر، مارك بيزوس، ينضم أيضًا إلى الرحلة، وقال بيزوس في تدوينة عبر إنستاجرام: منذ أن كنت في الخامسة من عمري، حلمت بالسفر إلى الفضاء، وأقوم بهذه الرحلة مع أخي في 20 يوليو.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيكون بيزوس – أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 187 مليار دولار – أول ملياردير من أباطرة الفضاء يختبرون رحلة على متن تكنولوجيا الصواريخ التي ضخ الملايين من أجل تطويرها، ولم يعلن إيلون ماسك، المالك لشركة SpaceX التي تبني صواريخ قوية بما يكفي للدخول في مدار حول الأرض، عن خطط للسفر إلى الفضاء على متن إحدى كبسولات شركته.

وتشهد الرحلة استخدام كبسولة الشركة المكونة من ستة مقاعد وصاروخ يبلغ طوله 59 قدمًا في رحلة مدتها 11 دقيقة تصل إلى ارتفاع أكثر من 60 ميلاً فوق الأرض، وبعد ست سنوات من الاختبارات المكثفة والسرية للصاروخ والكبسولة، أعلنت Blue Origin في شهر مايو أنها تستعد لوضع الركاب الأوائل في كبسولة New Shepard.