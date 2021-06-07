شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. واتساب يتصل بالعملاء للتحقق من الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشتري هاتفًا جديدًا وتستعيد حساب WhatsApp الخاص بك، يتحقق التطبيق من خلال إرسال رمز مكون من ستة أرقام إليك عبر رسالة نصية قصيرة.

ومع ذلك تعمل الشركة على طريقة أخرى للتحقق من حسابك: عبر مكالمات الفلاش وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo الموثوق، يختبر تطبيق الدردشة هذه القدرة على Android. وإليك كيفية عمله:

يمكنك الاشتراك لتلقي مكالمة للتحقق بدلاً من رمز SMS.

سيتصل بك WhatsApp لفترة وجيزة وينهي المكالمة ولكن ايضا أنت لست بحاجة لاستلامه.

حتى عندما يتم طرح هذه الميزة ، فإنها ستقتصر على Android ، لأن iOS لا يسمح للتطبيقات بقراءة سجل المكالمات.

قال WABetaInfo إنه على الرغم من أن التطبيق سيصل إلى سجل المكالمات الخاص بك لمقارنة الإدخال الأخير، فإنه لن يستخدم البيانات لأي شيء آخر،

والجدير بالذكر أن Instagram يختبر ميزة للحصول على رموز التحقق عبر WhatsApp بدلاً من الرسائل القصيرة.

ويأتي هذا التطور الجديد بعد أسبوع مليء بالإثارة لتطبيق WhatsApp، أكدت الشركة أنها تختبر القدرة على استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، وستتيح لك ربط أربعة أجهزة ضمن هذه الميزة، هذا يعني أنك ستتمكن قريبًا من استخدام تطبيق الدردشة على جهاز iPad.

بالإضافة إلى ذلك طرح WhatsApp مفتاح التبديل لتسريع تشغيل الرسائل الصوتية.