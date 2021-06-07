أغلى السيارات الكهربائية على هذا الكوكب

دبي - يزن راشد - يزداد انتشار السيارات الكهربائية بشكل يومي، وهذا بسبب ازدياد الوعي المجتمعي حول حماية البيئة ووقايتها.

كما أن الشركات بدأت حديثًا بتصنيع نسخ اقتصادية منها بالإضافة إلى السيارات الهجينة التي تكون أقل من حيث تكلفة التشغيل والتصنيع أيضًا.

ولكن هذا لا يعني أن جميع السيارات الكهربائية رخيصة الثمن أو حل اقتصادي مناسب، حيث توجد سيارات فارهة تعمل على الكهرباء فقط.

وقد لا تكون هذه السيارات منتشرة بشكل كبير، حيث أن بعضها لازال في طور التجربة.

ولذلك إليكم أغلى السيارات الكهربائية وأفخمها على الإطلاق.

كانت هذه السيارة أول سيارة كهربائية تطلقها تيسلا في الولايات المتحدة، وهي التي مهدت لنجاح تيسلا العملاق.

ولذلك تطلق الشركة الجيل الثاني من السيارة، ولكن هذه المرة مع أداء أقوى ومواصفات أكثر تطورًا.

ويشاع أن هذه السيارة قادرة على الطفو فوق سطح الأرض، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على الإطارات.

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ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بعد 1.9 ثانية من انطلاقها، وهي تأتي ببطارية تكفيها 1000 كيلومتر تقريبًا.

وقد بدأ حجز السيارة عبر موقع الشركة في عام 2017، ولكن لم يتم تسليمها حتى الآن. وهناك تلميحات لتأجيل التسليم حتى عام 2022 أيضًا.

وتأتي السيارة بسعر 250 ألف دولار.

ظهرت النسخة الكهربائية الأولى من السيارة في عام 2010، وقد تخلت الشركة وقتها عن محرك 12 صمام من أجل محرك خلفي ثنائي كهربائي بالكامل.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 4 ثواني، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة.

ولكن لم تخرج هذه السيارة إلى النور أبدًا، وظلت كأحد الاقتراحات المختفية داخل أروقة الشركة البريطانية.

وكان الموعد المقترح لإطلاقها هو 2015، ولكن الشركة قررت بعد ذلك جعلها سيارة اختبارية فقط.

وعلى الرغم من ذلك فإن السعر المتوقع لها هو 330 ألف دولار، وهذا إن تمكنت من الحصول على أحد النسخ الاختبارية.

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على الرغم من كون السيارة قديمة، فهي ظهرت لأول مرة في عام 2013، إلا أن الحصول عليها أمر شبه مستحيل.

وتعتبر السيارة نسخة خاصة ومحدودة من عائلة ICE SLS AMG من مرسيدس، ولكنها أكثر قوة وأعلى سعرًا.

حيث تأتي السيارة بأربعة محركات تعمل معًا لإنتاج 740 حصان وعزم 738 نيوتن فالمتر.

ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الثانية في أقل من 4 ثواني بعد إنطلاقها.

وقد تم صناعة أقل من 100 نسخة من السيارة، ولذا هي من أندر السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا.

وكان يمكنك شراء السيارة بسعر 544 ألف دولار في عام 2013، ولكن إزداد سعرها كثيرًا هذه الأيام.

تأسست الشركة في عام 2009، وهي تهدف لصناعة سيارات كهربائية رياضية بالكامل، وتتخذ الشركة من كرواتيا مقرًا لها.

وقد ظهرت سيارة Concept_one لأول مرة في عام 2013، على الرغم من كونها نادرة قليلًا بسبب تسعيرها.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 1200 حصان من القوة وعزم يتجاوز 1600 نيوتن/متر ، وهذا يجعلها أحد أقوى السيارات وأسرعها على سطح الأرض.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 340 كيلومترًا في الساعة، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثواني.

وتعمل السيارة بأربعة محركات كهربائية مبردة مائيًا، ويمكن للسائق الاختيار بين قيادة السيارة مع الدفع الأمامي أو الدفع الخلفي أو توزيع قوة الدفع على الأربعة عجلات في السيارة.

وكان السعر الرسمي للسيارة هو مليون دولار تقريبًا عندما صدرت لأول مرة.

تعتبر هذه السيارة أحد أسرع السيارات على الكوكب ويوجد ما يثبت هذا، وهي سيارة رياضية بمقعدين فقط.

وقد إنطلقت السيارة في نفس اليوم الذي تأسست فيه شركة NIO الصينية، وتعتمد السيارة على محرك خاص بكل إطار من إطاراتها.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 1300 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2.7 ثانية.

ويوجد 6 نسخ فقط من السيارة تم بيعها للمستثمرين في الشركة، ويبلغ سعر السيارة 1.2 مليون دولار تقريبًا.

ولكن تخطط الشركة لإنتاج عشر سيارات أخرى وبيعها بسعر 1.5 مليون دولار.

تستعد Rimac لإطلاق الجيل الثاني من سيارتها الرائدة Concept_Two، وتأتي السيارة مصنعة بالكامل من ألياف الكربون المقوى.

ولذلك فهي من أخف السيارات الرياضية على الإطلاق، وتمتلك مثل النسخة الأولى أربعة محركات كهربائية.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 1900 حصان وهذا ما يجعلها تصل إلى سرعة 415 كيلومتر في الساعة.

ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 1.85 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة من 1.8 مليون دولار حتى 2 مليون دولار، ولم تبدأ الشركة بعد في تصنيعها.

وعلى الرغم من كون السيارة لازلت فكرة مبدئية من شركة Lotus إلا أنها أحد السيارات المنتظرة بشدة.

وبحسب ما تقوله الشركة في موقعها الرسمي فإن السيارة تنتج أكثر من 1900 حصان في القوة مع سرعة قصوى تتجاوز 300 كيلومترًا في الساعة.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الثانية بعد أقل من ثانيتين فقط، وهي أخف سيارة كهربائية تم تصميمها حتى اليوم.

وستكون السيارة نسخة محدودة، حيث لن تقوم الشركة بصناعة أكثر من 130 سيارة منها، ويبلغ سعر السيارة الواحدة أكثر من 2.1 مليون دولار.

تعتبر هذه السيارة نسخة خاصة من نسخة خاصة، وهي تأتينا من نفس مصانع Rimac Concept_two وبنفس المحرك أيضًا.

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وهي تأتي كأول تعاون بين Automobili Pininfarina GMbH و Pininfarina car design، وهي تحمل اسم مؤسس الشركة تكريمًا له.

ومن المفترض أن تصدر السيارة بنهاية العام، حيث سيكون عدد النسخ الخاصة منها 5 سيارات فقط بسعر 2.9 مليون دولار للنسخة الواحدة.

تأتي هذه السيارة كنتيجة 3 أعوام من التطوير المستمر للشركة اليابانية، وهي تمتلك أقوى أربع محركات كهربائية على الإطلاق.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 2012 حصان مع عزم يتجاوز 2000 نيوتن في المتر، وهذا يجعلها أقوى بثلاثة أضعاف من سيارات فورمولا الكهربائية وأقوى بضعفين من سيارات فورمولا 1.

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ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 1.69 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 400 كيلومتر في الساعة.

وتعمل الشركة على صناعة 50 نسخة فقط من السيارة، وتكلف النسخة الواحدة حوالي 3.5 مليون دولار تقريبًا. ولذلك فهي أغلى وأسرع سيارة كهربائية على الكوكب.