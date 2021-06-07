Shorts تأخذ عينات الصوت من أي فيديو عبر يوتيوب

دبي - يزن راشد - تجلب منصة يوتيوب ميزة أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو إلى Shorts، مما يسمح للمستخدمين بأخذ عينات من الأصوات من أي محتوى تم تحميله عبر منصة مشاركة الفيديو.

وتعد القدرة على أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين الآخرين واحدة من أعظم نقاط القوة في تيك توك.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين اكتشاف المحتوى الجديد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو بنفس الصوت.

وأعلنت يوتيوب رسميًا عن هذه الميزة الشهر الماضي في منشور دعم مجتمعي.

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ويجب أن تكون الميزة متاحة الآن للمرة الأولى في الأسواق الجديدة كجزء من إطلاق Shorts في المملكة المتحدة وكندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية ( بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا وبيرو وفنزويلا).

ويتم بعد ذلك طرح أداة أخذ العينات من يوتيوب في أسواق Shorts الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة.

ويمكن لمستخدمي Shorts أخذ عينات من مقاطع Shorts الأخرى وكذلك من مكتبة الموسيقى المرخصة. ولكن هذا التحديث يوسع بشكل كبير الصوت الذي يمكنهم الوصول إليه بسهولة.

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وتوجه هذه الميزة مستخدمي يوتيوب إلى ميزة Shorts عبر زر إنشاء جديد في تطبيق الهاتف المحمول.

ويظهر هذا أسفل مقاطع الفيديو بجوار زري الإعجاب وعدم الإعجاب. ويؤدي النقر عليه إلى منح المستخدمين خيار اختبار صوت الفيديو في Shorts .

ويمكن لمشاهدي Shorts أيضًا النقر على الصوت في أي مقطع فيديو للعودة إلى المصدر الأصلي في يوتيوب.

وقالت يوتيوب: تسمح هذه الميزة لصناع المحتوى الطويل بالاستفادة من خلال السماح للمجتمع بالعثور على شيء مثير للاهتمام في الفيديو الخاص بهم.

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يوتيوب تعزز Shorts :

لا يبدو أن جميع صناع المحتوى سعيدين بهذا الأمر. وبعد أن لاحظ مستخدمو يوتيوب وجود مربع اختيار جديد في إعدادات تحميلات الفيديو يمنح مستخدمي Shorts إمكانية الوصول إلى الصوت، اشتكى الكثيرون من أن هذا يسمح للأشخاص بسرقة المحتوى.

ويبدو أن مربع الأذونات قد تم تقديمه قبل أن يتمكن مستخدمو Shorts من أخذ عينات صوتية من مقاطع فيديو يوتيوب.

ويجب في الوقت الحالي إلغاء تحديده يدويًا لكل مقطع فيديو. ولكن يوتيوب أوضحت أنها تعمل على خيار إلغاء الاشتراك الجماعي.

ويمكن أن تؤدي ميزة أخذ العينات من يوتيوب إلى حدوث مشكلات أخرى أيضًا. وتم تحميل مجموعة كبيرة من المحتوى عبر يوتيوب على مر السنين، معظمها شخصي.

ولن يرغب القائمون على تحميل هذا المحتوى في أخذ عينات من مقاطع الفيديو الخاصة بهم لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث مضايقة أو إساءة استخدام.

وعلى الرغم من ذلك، ستكون ميزة أخذ العينات هي ميزة قابلة لإلغاء الاشتراك بدلاً من الاشتراك.

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ويعني هذا أن جميع مقاطع فيديو يوتيوب يمكن أخذ عينات منها بشكل افتراضي. ويتعين على صناع المحتوى تحديد مقاطع الفيديو التي لا يريدون استخدامها في Shorts.

وأطلقت المنصة في الأصل Shorts في شهر سبتمبر الماضي في الهند قبل جلب الميزة إلى الولايات المتحدة في شهر مارس.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي عن خطط لدفع 100 مليون دولار لصناع محتوى Shorts. وذلك بالرغم من أن المبلغ الذي يمكن لصناع المحتوى من الأفراد كسبه ليس واضحًا.

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