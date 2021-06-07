أفضل حواسيب محمولة بديلة لجهاز ماك بوك

دبي - يزن راشد - يعتبر جهاز ماك بوك أحد أفضل الحواسيب المحمولة التي يمكنك شرائها، وهذا بسبب وزنه الخفيف وتصميماته العصرية. ولكن يبحث البعض عن بدائل لأجهزة ماك بسبب اختلافه الكبير عن ويندوز الذي اعتدنا عليه، كما يوفر نظام ويندوز إمكانيات تخصيص مختلفة أكثر من ماك وهذا ما يحبه البعض.

ولا تأتي الحواسيب المحمولة بديلة ماك بوك بسعر منخفض، وهي تكون مقاربة له في السعر وربما بسعر مرتفع أكثر.

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وتمتاز هذه الأجهزة جميعًا بأنها تأتي بمواصفات متنوعة مناسبة لجميع الأعمال.

حاسوب Dell XPS 13:

يعتبر حاسوب XPS 13 من شركة Dell أفضل بديل لأجهزة ماك بوك، وهذا لأنه يأتي بتصميم عصري ووزن خفيف ينافس أجهزة ماك بوك آير.

ويأتي الجيل الجديد من حواسيب Dell XPS 13 بمعالجات إنتل من الجيل العاشر والحادي عشر على حد سواء.

وتتوفر الحواسيب في نسخ مختلفة ومواصفات مختلفة، حيث تصل مساحة الذاكرة العشوائية حتى 32 جيجابايت مع مساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في أعلى النسخ.

وتأتي أيضًا الأجهزة مزودة بمنفذ ThunderBolt 3 مع شاشة بدقة 4K تعمل بتقنية اللمس في بعض النسخ.

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ويمكنك أن تحصل على حاسوب مناسب للألعاب من Dell حيث تأتي بعض نسخ XPS 13 ببطاقة GTX 1650ti الرسومية من نفيديا، وهي كافية لبعض الألعاب الخفيفة.

حاسوب ThinkPad X1 Carbon:

تأتي عائلة ThinkPad من شركة لينوفو كحواسيب أعمال في الدرجة الأولى، وهي تمتاز بتصميم قوي للغاية جعلها الأجهزة الرسمية لرواد فضاء ناسا.

ولذلك يفضلها كل من يعمل في الصحراء أو الإنشاءات الهندسية بسبب قدرة تحملها الكبيرة، وهي تأتي بمجموعة مواصفات مختلفة.

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حيث تستخدم الأجهزة معالجات الجيل العاشر من إنتل مع شاشة بدقة 4K ومجموعة كبيرة من المنافذ الإضافية.

وتعمل أجهزة Carbon تحت ضغط كبير وهي قادرة على تحمل ظروف العمل الصعبة.

Surface Laptop 3:

تقدم مايكروسوفت هذا الحاسوب ليكون منافس مباشر لأجهزة ماك بوك، ولذلك يتميز بوزنه الخفيف وتصميمه الأنيق للغاية.

وتعمل حواسيب Surface Laptop 3 باستخدام معالجات إنتل من الجيل العاشر، على عكس أجهزة ماك بوك آير التي تأتي بمعالج آبل الجديد.

وتأتي حواسيب Surface laptop 3 بعدد أكبر قليلًا من المنافذ، فهو يأتي مع منفذ USB C ومنفذ USB A معتاد.

ويمكنك أيضًا الحصول على Surface Laptop 3 بمعالجات رايزن من AMD لتحصل على أداء أقوى رسوميًا.

LG Gram:

تستخدم حواسيب LG Gram شاشة كبيرة بحجم 17 بوصة، ولذلك فهي مناسبة لمحبي الأحجام الكبيرة.

وعلى الرغم من كبر حجم الشاشة، إلا أن وزن الحواسيب خفيف ولذا تطلق عليه الشركة Gram.

وتأتي الحواسيب بمجموعة متنوعة من المواصفات، وهي تعتمد على معالجات انتل من الجيل العاشر والحادي عشر.

ولكن تأتي الأجهزة بسعر مرتفع قليلًا حتى بالنسبة لأجهزة ماك بوك.