تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن إختيارات ألوان Galaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip3.

بدأت شركة سامسونج في الإستعدادات الأخيرة لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، واليوم تكشف أحدث التسريبات المصورة عن الألوان التي ينطلق بها إصدار الشركة القادم Galaxy Z Flip3.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت عبر صفحة IceUniverse على تويتر أن Galaxy Z Flip3 يأتي هذا العام بعدد 4 من الإختيارات في الألوان التي تتضمن البنفسجي الفاتح، والأسود، والأخضر إلى جانب اللون البيج.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هذه الألوان هي الإختيارات الرسمية التي ستكون متاحة من سامسونج لهاتفها الصدفي القابل للطي الذي ينطلق في حدث سامسونج “Galaxy Unpacked” الشهر المقبل.

يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن بعض تفاصيل مواصفات Galaxy Z Flip3 الذي ينطلق بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus في جميع جهات الهاتف، كما يضم شاشة خارجية بحجم أكبر، مع إعدادات رأسية للكاميرة الخلفية.

كما يأتي هاتف سامسونج الصدفي بتصميم نحيف للإطارات، مع كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة، أيضاً رصد الهاتف في قوائم 3C بقدرة شحن 15W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب خلال الشهر المقبل.

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