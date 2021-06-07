تكنولوجيا: دليل الأعمال ينطلق لإستكمال مسيرة النجاح لدليل ستور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتسلط الكثير من الأضواء في الآونة الأخيرة على “دليل ستور” الذي سطع بشكل واضح مؤخراً في العالم الرقمي، حيث إستطاع أن يجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين، وأن يحظى أيضاً بثقة مجموعة من العلامات التجارية البارزة في العالم ويأتي دليل الأعمال قريباً لإستكمال مسيرة النجاح لدليل ستور.

أعادت جائحة كورونا تشكيل العالم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولقد كان إتجاه العديد من المستخدمين إلى العالم الرقمي في القطاعات والمواقع المختلفة من أبرز التغييرات التي يشهدها العالم الآن، واليوم نستعرض الدور الذي يلعبه “دليل ستور” في عملية التحول الرقمي التي تسير بخطوات سريعة، كما نوضح الرؤية التي ينطلق بها دليل الأعمال في المنصة.

بدأت منصة دليل ستور منذ عام 2013 برؤية مستقبلية حول التطور الذي سيشهده العالم الرقمي، واليوم وبحلول 2021 ومع التأثير المتزايد لجائحة كورونا الذي فرض على العالم التباعد الإجتماعي وأدى إلى إتجاه الكثيرين إلى العمل والتعلم عن بعد وعبر شبكات الإنترنت، برز دور دليل ستور بشكل أكبر واستطاع أن يحقق قفزات كبيرة وبصمة واضحة في العالم الرقمي.

أيضاً يستكمل دليل الأعمال المسيرة التي بدأها المتجر الإلكتروني”دليل ستور” قريباً، حيث ينطلق برؤية أساسية في دعم المستخدمين والشركات والمواقع أيضاً بالعديد من الخدمات والمنتجات الرقمية.

ولقد أصبح دور “دليل” أكبر في الآونة الأخيرة مع إتجاه الكثيرين لإستخدام بطاقات الهدايا، التي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 698 مليار دولار في السوق العالمي بحلول عام 2024.

كما يدعم دليل ستور المستخدمين بالبطاقات مسبقة الدفع للعديد من الخدمات التي تتضمن جوجل بلاي، apple store، وأيضاً الخدمات المحلية مثل زين وكريم و مرسول وغيرها من الخدمات الرقمية التي تجتمع في منصة واحدة بتجربة سلسة في إنجاز كافة الخدمات.

ويعد دليل الأعمال بصمة جديدة لدليل ستور، حيث نجح في عقد شراكات محلية وعالمية لخدمة قاعدة أكبر من المستخدمين في الشرق الأوسط والعالم أيضاً، ولقد إرتفعت عدد الشراكات لدليل الأعمال إلى 80 علامة تجارية عالمية.

أيضاً إستطاعت المنصة أن تدفع الخدمات إلى 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، كما نجحت المنصة في ضم 490 ألف عميل عميل بزيادة بنسبة 40%.

كما يستكمل دليل الأعمال الدور الذي يلعبة متجر دليل ستور الإلكتروني في جذب شراكات جديدة محلية وعالمية للمنصة، حيث تم التوقيع مؤخراً مع شركات نون، كامبلي، وأيضاً طماطم، وفي السوق المحلي تم التوقيع مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية GWB و وزارة الرياضة السعودية ووزارة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

ولقد إرتفعت نسبة الشراكات المحلية والعالمية بنسبة 74% خلال 2020، بينما ارتفع عدد التجار في المنصة بنسبة 80% مقارنة بعام 2019.

من جانب أخر ساهم الحظر الذي فرض في الأسواق العالمية والمحلية في إتجاه الكثيرين إلى الحصول على الخدمات والمنتجات عبر المتاجر الإلكترونية، لذا إرتفعت مبيعات المتجر الإلكتروني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات أصدرها “عبد المالك داخل المرعشي” المؤسس والمدير التنفيذي لدليل ستور، إستعرض الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نجاح منصة “دليل ستور” وفقاً لرؤية الشركة وهي:

دور دليل مع الأفراد

أكد “عبد المالك داخل المرعشي” على أن الدليل يدعم الآن تغطية الخدمات في 17 دولة حول العالم، كما إستطاعت منصة دليل أن تقدم خدمات مميزة لقاعدة كبيرة من العملاء الأوفياء للشركة، أيضاً قدم المتجر برنامج “دليل ستارز” الذي يمنح العملاء نقاط مقابل كل عملية شراء، ويُمكن استبدالها بمنتجات مخصصة بشكل مجاني.

كما أضاف المدير التنفيذي على أن الدليل يقدم أيضاً للعملاء ميزة تحقيق دخل إضافي من خلال مشاركة رابط الإحالة الخاص بالمتجر مع الأصدقاء والمعارف عبر ما يعرف في نظام الإحالة affiliate.

دور دليل مع التجار

أوضح عبد المالك داخل المرعشي في تصريحاته رؤية وبناء المنصة الرئيسية التي ترتكز على برمجيات قابلة للتوسع والتكامل (API – Centric Platform) للوصول بالمنصة الرقمية إلى أسواق مختلفة وجديدة مع قاعدة أكبر من المستخدمين، والتركيز على دفع الخدمات بتكلفة أقل.

كما يتميز دليل بتنوع العلامات التجارية مع دعم العملاء بمعايير أعلى للموثوقية والآمان لتجنب عمليات الإحتيال في المتاجر والمنصات الغير موثوقة، وتعزيز ثقة وولاء العملاء للمنصة خلال السنوات القادمة بشكل أكبر.

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