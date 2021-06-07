الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.

بينما يسود اليوم طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا.

ونشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة و اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح إلى 60كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

وطالبت هيئة الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ وتقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.