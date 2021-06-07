شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. مسبار ناسا يقترب من أكبر أقمار كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحسبما نقل موقع the verege، ستقدم المعلومات التي يجمعها جونو نظرة ثاقبة على تكوين القمر والصدفة الجليدية، بالإضافة إلى توفير بيانات للمهام المستقبلية إلى المشتري.

قال الباحث الرئيسي سكوت بولتون من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: "يحمل جونو مجموعة من الأدوات الحساسة القادرة على رؤية جانيميد بطرق لم تكن ممكنة من قبل"، "من خلال الطيران بالقرب جدًا سننقل استكشاف جانيميد إلى القرن الحادي والعشرين، وكلاهما يكمل المهام المستقبلية بأجهزة الاستشعار الفريدة لدينا ويساعد في الاستعداد للجيل القادم من المهام إلى نظام جوفيان."

وتشمل هذه البعثات Europa Clipper التابعة لناسا (لا يزال تاريخ الإطلاق محددًا) ومهمة JUpiter ICy Moons Explorer [JUICE] التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي من المقرر إطلاقها العام المقبل والوصول إلى كوكب المشتري في عام 2029 (ومجدًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) للمضي قدمًا في ذلك.

وجانيميد أكبر من عطارد وهو القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي له غلاف مغناطيسي خاص به، والذي تصفه ناسا بأنه "منطقة على شكل فقاعة من الجسيمات المشحونة" تحيط به، ستتمكن كاميرا JunoCam، التي التقطت العديد من الصور الأكثر لفتًا للانتباه لكوكب المشتري خلال مهمتها، من التقاط حوالي خمس صور فقط أثناء التحليق، نظرًا لأن Ganymede سيظهر ويتلاشى كل ذلك خلال نافذة مدتها 25 دقيقة، قبل ثلاث ساعات من وصول Juno إلى أقرب نقطة له بالقرب من Ganymede ، ستبدأ أجهزتها العلمية في جمع البيانات.

قال مات جونسون، مدير مهمة جونو في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: "كل ثانية مهمة حقًا"، "يوم الاثنين، سوف نتسابق بالقرب من جانيميد بسرعة 12 ميلا في الثانية (19 كيلومترا في الثانية)"، وأضاف أنه بعد أقل من 24 ساعة ، سيحقق جونو التمرير العلمي الثالث والثلاثين لكوكب المشتري.