تيسلا تلغي رسميًا نموذج S Plaid Plus

دبي - يزن راشد - ألغت شركة تيسلا أغلى نسخة من سيارة السيدان الرائدة Model S Plaid Plus، وذلك وفقًا Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk, the 2nd (@elonmusk) June 6, 2021 من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

ووعد ماسك في السابق المشجعين بأن الإصدار الثلاثي المحركات Model S Plaid Plus الجديد يوفر للسائقين 1100 حصان، ومدى 835 كيلومتر عبر بطارية مشحونة بالكامل، وتسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وكتب ماسك عبر تويتر، حيث تجاوز عدد متابعيه 50 مليونًا: تم إلغاء Plaid Plus. لا حاجة لها، لأن Plaid كافية.

ورفعت شركة تيسلا في شهر مارس سعر Model S Plaid Plus بمقدار 10 آلاف دولار ليصل إلى نحو 150 ألف دولار.

وتمت إزالة خيار طلب نسخة Model S Plaid Plus من موقع تيسلا عبر الويب في الأسبوع الأخير من شهر مايو.

ويكلف الإصدار المتطور المتبقي من Model S Plaid نحو 119900 دولار ويضم بطارية بمدى 630 كيلومتر، مع 1020 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في ثانيتين، من بين ميزات أخرى.

وخطط ماسك سابقًا لحفل التسليم في مصنع تيسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا لسيارة Model S Plaid في 3 يونيو.

ومع اقتراب الموعد، أخر ذلك حتى 10 يونيو قائلاً: إن السيارة لا تزال بحاجة إلى أسبوع آخر من التعديل.

ومثل شركات صناعة السيارات الأخرى في أمريكا الشمالية، كانت تيسلا تتصارع مع مشاكل سلسلة التوريد وخاصة نقص رقاقات الحاسب.

تيسلا تلغي S Plaid Plus:

قامت الشركة حديثًا بإزالة أجهزة استشعار الرادار ودعم أسفل الظهر من مقاعد الراكب الأمامي في Model 3 و Model Y للعملاء في أمريكا الشمالية.

ولم تنتج الشركة أيًا من سيارات Model S أو Model X الأعلى سعراً خلال الربع الأول من عام 2021. وذلك بالرغم من أن ماسك قال: إن الإنتاج كان قيد التنفيذ خلال الإعلان عن أرباح الربع الرابع لعام 2020.

وقال ماسك في 26 أبريل: شهد الربع الأول بعضًا من أصعب تحديات سلسلة التوريد التي واجهناها في حياة تيسلا. صعوبات في سلاسل التوريد مع الأجزاء على نطاق كامل من الأجزاء.

كما تحدث عن التحديات التقنية التي يتم تطويرها ومعرفة كيفية تصنيع إصدارات جديدة من Model S و Model X.

وقال: كانت هناك تحديات أكثر مما كان متوقعًا في تطوير Plaid Model S أو برنامج Paladium. وهو إصدار جديد من Model S و Model X يحتوي على داخلية معدلة وبطارية جديدة ووحدات محرك جديدة وإلكترونيات داخلية جديدة وإعادة تشكيل نظام المعلومات والترفيه العالي المستوى.

ورفعت الشركة أسعار أنواع مختلفة من سياراتها من Model 3 و Model Y عدة مرات هذا العام.

وألقى ماسك باللوم في ارتفاع الأسعار على مشكلات سلسلة التوريد أيضًا. وكتب في تغريدة في 31 مايو: الأسعار ترتفع بسبب ضغوط أسعار سلسلة التوريد الرئيسية على مستوى الصناعة.

