تويتر على وشك إطلاق Super Follows

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة تويتر في وقت سابق من هذا العام أنها تطور ميزة Super Follows التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.

وقامت باحثة التطبيق جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong Twitter is working on Super Follows application



Requirements:

- Have at least 10000 followers

- Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

- Be at least 18 years old



notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 6, 2021 لما تقول إنه كيفية ظهور الميزة.

ووفقًا للباحثة، فإن برنامج Super Follows يقتصر على مستخدمي تويتر الذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المستخدمين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية. ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل.

وكما أشارت تويتر، فإن إحدى الميزات الرئيسية لـ Super Follows هي المحتوى الإضافي، مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.

واكتشفت وونغ أيضًا قائمة بفئات المحتوى التي يختار مستخدمو Super Follows من بينها لوصف المحتوى الخاص بهم، مثل: الرياضة أو البث الصوتي.

وأشارت إلى أن محتوى البالغين و OnlyFans مدرجان على أنهما منصات محتوى جنبًا إلى جنب مع فيسبوك ويوتيوب و Substack و Patreon و Twitch.

تويتر تطور عدة ميزات:

رفضت تويتر التعليق على أحدث أبحاث وونغ. ولكنها سبق أن وصفت ميزة Super Follows التي تشبه Patreon بأنها نوع من الاشتراك.

وقدمت مثالاً حيث قام مستخدم Super Follows بتحصيل 4.99 دولارات شهريًا من المستخدمين مقابل الوصول إلى الامتيازات.

وتمثل هذه أحدث ميزة للدفع المباشر قدمها تويتر في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت في شهر مايو باختبار ميزة الإكرامية Tip Jar.

وتتيح ميزة الإكرامية للمستخدمين إجراء مدفوعات لمرة واحدة لصناع المحتوى مباشرةً عبر تويتر. وذلك من خلال النقر فوق أيقونة الدولار في الحساب ضمن تويتر.

ولا تأخذ تويتر جزء من تبرعات Tip Jar، التي تدعم العديد من خيارات الدفع، بما في ذلك باي بال و Cash App و Venmo.

وليس من الواضح كيف يتم تنظيم المدفوعات لـ Super Follows. ولكن يبدو أن تويتر تأخذ نسبة مئوية.

ويشار إلى أن فريق المنصة كان مشغولًا هذا العام، حيث قدم العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك خدمة الاشتراك Twitter Blue التي يتم اختبارها في كندا وأستراليا.

وتمت إعادة فتح برنامج التحقق للحصول على الشارة الزرقاء، وجرى تحديث التحذيرات بشأن التغريدات التي يحتمل أن تكون مسيئة.

بالإضافة إلى ذلك قامت المنصة بتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور الأطول بشكل كامل في خلاصات المستخدمين.

وأضافت إمكانية البحث عبر الرسائل المباشرة لمستخدمي أندرويد، وحصلت على Scroll، وهي خدمة اشتراك بقيمة 5 دولارات شهريًا تزيل الإعلانات من مواقع الويب المشاركة.