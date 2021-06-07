شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر على وشك استخدام "سوبر فولوز".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Twitter في وقت سابق من هذا العام أنه يعمل على ميزة Super Follows التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي، وقامت باحثة التطبيق جين مانشون وونج بتغريد لقطات شاشة لما تقول إنه سيبدو عليه الخدمة حسبما نقل موقع the verege.

وفقًا لبحث Wong الذي يكون عادةً دقيقًا للغاية، سيقتصر برنامج Super Follows على مستخدمي Twitter الذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع، والذين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهم لا يقل عن 18 عامًا.

كما أشار Twitter أن إحدى الميزات الرئيسية لـ Super Follows هي المحتوى الإضافي مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.

اكتشفت Wong أيضًا قائمة بفئات المحتوى التي سيختار مستخدمو Super Follows من بينها لوصف المحتوى الخاص بهم مثل "الرياضة" أو "البث الصوتي"، وأشار إلى أن "محتوى البالغين" و"OnlyFans" مدرجان على أنهما "منصات محتوى" جنبًا إلى جنب مع Facebook وSubstack وPatreon وTwitch وYouTube.

ورفض تويتر التعليق على أحدث أبحاث وونج، ولكن سبق أن وصفت ميزة Super Follows التي تشبه Patreon بأنها نوع من الاشتراك، حيث قدمت مثالاً بقيام مستخدم Super Follows بتحصيل 4.99 دولار شهريًا للمستخدمين للوصول إلى "الامتيازات".

كما تعد الخدمة أحدث ميزة للدفع المباشر التى قدمتها تويتر في الأسابيع الأخيرة؛ كذلك بذات الشركة منذ مايو الماضى في اختبار Tip Jar والذي يتيح للمستخدمين أيضا إجراء مدفوعات لمرة واحدة لمنشئي المحتوى مباشرةً على Twitter من خلال النقر فوق رمز فاتورة الدولار في ملفهم الشخصي على Twitter.

ولا يأخذ Twitter جزءًا من تبرعات Tip Jar والذي يدعم العديد من خيارات الدفع بما في ذلك Cash App وPayPal وVenmo، ليس من الواضح كيف سيتم تنظيم المدفوعات لـ Super Follows، ولكن يبدو أن Twitter سيأخذ نسبة مئوية.

وقدم فريق منتجات Twitter العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك خدمة الاشتراك Twitter Blue التي يتم اختبارها في كندا وأستراليا.