شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تلغى تصنيع هذه السيارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة Tesla تصنيع أغلى نسخة من طراز S Plaid Plus، وفقا لتغريدة من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وكانت Tesla تستحوذ على طراز S Plaid منذ عام 2019، وقال ماسك أواخر الشهر الماضي إن تسليم السيارة سيتم دفعه إلى 10 يونيو، حيث يحتاج الأمر مدة أسبوع للتعديل وفقا لما نقله موقع the verege.

وكان قد غرد فى بيان بوقت سابق بأن Plaid يمكن أن ينتقل من صفر إلى 60 ميل في الساعة في أقل من ثانيتين .

كما كان من المفترض أن يصل مدى Plaid Plus إلى أكثر من 520 ميلاً، ولكن مواصفاته على موقع Tesla الإلكتروني الأحد الماضى كانت معطلة على الرغم من أن الموقع لا يزال يقول "Plaid Plus متاح في منتصف عام 2022".

وظهر طراز Plaid Model S لأول مرة في حلبة سباق Laguna Seca في عام 2019، حيث قطع المسار في دقيقة واحدة و 36 ثانية، عرضت تسلا لاحقًا طراز S Plaid كجزء من عرض يوم البطارية في سبتمبر.

في حين أنه من المحتمل أن ماسك كان يمزح على Twitter حول إلغاء Plaid Plus (ربما لتعزيز الثقة في نموذج Plaid العادي؟)، يبدو أنه غير مرجح، نظرًا لأنه متشابك بالفعل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب التغريدات السابقة حول أعمال Tesla.