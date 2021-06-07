تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن السعر المتوقع لهاتف Galaxy S21 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE خلال الفترة القادمة، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم كُشِف عن السعر الذي ينطلق به هذا الإصدار قريباً للأسواق.

ينطلق هاتف Galaxy S21 FE قريباً بنفس ملامح تصميم إصدار الشركة الحالي Galaxy S21، ولقد أوضحت أحدث التقارير على أن سعر الهاتف سيتراوح بين 625 إلى 719 دولار، لذا سيتميز Galaxy S21 FE بمستوى تسعير أعلى من الإصدار السابق من السلسلة، إلا أنه أقل من سعر هاتف Galaxy S21.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Galaxy S21 FE يأتي بشاشة S-AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر ثالث telephoto بدقة 8 أو12 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

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