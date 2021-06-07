شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أوپنر" تضخ استثمار دولاري أولي من ٦ خانات في منصة "تجارة دوت كوم" لدعم أعمال المنصة الصاعدة والان مع تفاصيل الخبر

ضخت شركة رأس المال المُغامر وأول نموذج "بناة الشركات" Venture Builder في مصر - "أوپنر" – استثمار دولاري أولّي من ستة خانات في منصة بيع الالكترونيات "تجارة دوت كوم" "Tejarra.com" وهي إحدى المنصات الإلكترونية الواعدة في السوق المصرية والمتخصصة في مجال بيع الإلكترونيات، وتُعد "أوپنر" هي المستثمر والشريك الأول في المنصة وتقدم الدعم الفني والخبرة العلمية وغيرها من الموارد والخدمات جنباً إلى جنب مع الاستثمار النقدي.

وتقوم منصة "Tejarra.com"، منذ انطلاقها في يناير 2021، ببيع جميع المنتجات الإلكترونية بدايةً من الثلاجات وأجهزة الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة مروراً بأجهزة التلفاز والطابعات ووصولاً لألعاب الفيديو وأجهزة اللياقة البدنية والعناية الشخصية وذلك لتُجّار الجملة والمُوردين والبائعين على حد سواء، إلى أن أصبح لديها الآن أكثر من 50 بائعاً يقدمون ما يزيد عن 18 ألف منتج.

وأعرب آش روفائيل، المؤسس والشريك العام لشركة "أوپنر" عن تفاؤله بهذا بالإستثمار في منصة "Tejarra.com" معتبرا إياها من المنصات الواعدة بفضل تخصصها في الأجهزة الالكترونية وتركيزها على هذه الشريحة من المنتجات فقط لاستحواذها على نصيب كبير من المنتجات التي يقبل على شرائها المتسوقون عبر الانترنت، مؤكدا على ثقته في المنصة وعملياتها التسويقية والمبيعات وهو ما تعززه "أوپنر" من خلال الدعم الفني والاستثمار في المنصة. وأشاد روفائيل بالخبرة الواسعة التي يتمتع بها مؤسسو المنصة في مجال التسوق الإلكتروني فضلاً عن شبكة علاقاتهم مع التُجّار والتي كانت بمثابة دفعة قوية لهم ساعدتهم على الوصول لقاعدة متزايد من المستهلكين في وقت قصير وتوفير خدمة وأسعار ممتازة لهم.

وأكد آش أن أوپنر تقدم نموذج جديد وفريد من نوعه في مجال ريادة الأعمال في السوق المصرية وهو ما يسمى ب "نموذج بناة الشركات" أو "Venture Builder" الذي يدعم بناء الشركات صاحبة الأفكار المبدعة والجديدة من خلال مستويين للدعم والشراكة لإتاحة الموارد النقدية من ناحية وتقديم الموارد اللازمة لدعم العمليات مثل الخطط التسويقية الرقمية وخطط المبيعات وتصميم المنتجات التكنولوجية والمنصات الرقمية، هذا بالإضافة إلى تقديم خبرات نجاح الأعمال والاستمرارية وبحوث الأسواق وغيرها.

ولفت آش أن أوپنر لديها ثقة هائلة وإيمانًا بإمكانات وقدرات السوق المصرية وشبابها الواعد بأفكاره الرائدة، وهو ما دفع الشركة لتخطو أولى خطواتها في الشرق الأوسط والتي تعتبر سوقا نشطا لرأس المال المغامر مدفوعًا بالشريحة العريضة من الشباب وزيادة الوعي بفكرة ريادة الأعمال في مصر.

من جانبه قال إسلام عرفان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Tejarra.com"، أن المستهلكين وتجّار التجزئة في جميع أرجاء المنطقة يسعون دائماً للبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للتسويق والتسوق في ظل التحديات المتزايدة والمتسارعة التي يشهدها العالم يوماً تلو الأخر، لذلك نسعى – من خلال منصتنا – إلى تقديم حلولا تسويقية لشركائنا بالإضافة إلى تجربة تسوق ممتعة للعملاء، وهو ما تمكنه الشراكة مع "أوپنر" التي تفتح لنا آفاقا جديدة لتطوير أعمالنا."

وأضاف عرفان قائلاً "استطعنا في منصة "Tejarra.com" – من خلال الفهم العميق للاتجاهات السائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي – تحديد نقاط الضعف الموجودة في منصات التسوق الإلكتروني المختلفة وكانت هذه الخطوة بمثابة نقطة انطلاق لنا"، مُشدداً على استراتيجية المنصة التي تركز على البحث الدائم في أحدث الاتجاهات والأدوات بهدف إبقاء العملاء على إطلاع دائم على كل ما هو جديد في مجال التسوق الإلكتروني وتقديم تجربة شراء متميزة وسهلة لهم".

وتستهدف المنصة مبيعات بقيمة 100 مليون جنيه من بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية «أونلاين» بنهاية العام الحالي. وتركز المنصة بشكل كبير على نموذجين من المعاملات التجارية لبيع المنتجات وهما معاملات الشركات أو ما يعرف بـ B2B وهو على سبيل المثال التبادل بين تجار الجملة وتجار التجزئة أو التبادل التجاري بين شركة وأخرى، أما النموذج الثاني فهو المعاملات المباشرة مع المستهلك أو ما يُعرف بـ B2C وهو بيع المنتجات مباشرةً إلى العملاء، وذلك إيماناً منها أن هذه الاستراتيجية ستخدم البائع والمستهلك على حد سواء.