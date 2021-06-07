تكنولوجيا: Fossil لا تخطط لترقية الإصدارات الحالية لتحديث نظام Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت علامة Fossil التجارية في مقابلة أجريت مؤخراً مع CNET على أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لتحديث إصدارات الشركة الحالية من الساعات الذكية إلى الإصدار الجديد من نظام Wear OS.

عقدت كلاً من جوجل وسامسونج شراكة خلال الفترة الماضية لدمج أنظمة Wear OS وTizen في ساعات سامسونج القادمة، ومع تطلع الكثيرين إلى ترقية الإصدارات الحالية من ساعات Fossil، إلا أن الشركة قدمت تصريحات مؤخراً تنفي من خلالها أي خطط لإطلاق تحديثات في الوقت الراهن.

أيضاً أكدت Fossil على أن المميزات الجديدة في نظام Wear OS ستتوفر في الإصدار القادم من الشركة Fossil Gen 6 الذي ينطلق لاحقاً هذا العام.

كما أضاف كلٍ من Greg McKelvey كبير المسؤولين التجاريين ونائب رئيس Steve Prokup أن ساعة Fossil Gen 6 ستحظى بكافة المميزات والبرمجيات التي قدمت من جوجل، كما تأتي الساعة الذكية بترقية في التكوينات الداخلية، مع آداء أسرع، وعمر أطول للبطارية.

أيضاً أوضحت Fossil أن الشركة مستمرة في دفع مجموعة مميزة من تصاميم الساعة الذكية التي تتضمن الأزرار أو التاج، أو مزايا أخرى للإدخال في الساعة الذكية، ومن المتوقع أيضاً أن تنطلق Fossil Gen 6 بمستوى تسعير مرتفع مقارنة بالإصدارات الحالية.

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