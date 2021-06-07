شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحقق فى مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيل نيلسون، "المحصلة النهائية هي أننا نريد أن نعرف"، مضيفا "وهذا ما نحاول القيام به."
كشفت هذه القصص أيضًا أنه في عام 2007، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية البرنامج المتقدم لتحديد التهديدات الفضائية (AATIP) للتحقيق في مشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة أو UAPs ("الظواهر الجوية غير المحددة")، كما أعاد الجيش تسميتها مؤخرًا، وتم إلغاء AATIP رسميًا في عام 2012، لكن البنتاجون شكل فريق عمل خلفًا في الصيف الماضي.
واستمر الدافع للوصول إلى لغز الجسم الغريب في النمو إلى ديسمبر 2020، حيث طلب السناتور ماركو روبيو في ذلك الوقت رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ من البنتاجون ومدير المخابرات الوطنية الأمريكية تقديم تقرير غير سري عن مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة إلى الكونجرس في غضون ستة أشهر.
وأضاف روبيو: "أريد أن يكون لدينا عملية لتحليل البيانات في كل مرة تأتي فيها، أن يكون هناك مكان يتم فيه فهرسة هذه البيانات وتحليلها باستمرار حتى نحصل على بعض الإجابات"، موضحا "ربما لديها إجابة بسيطة للغاية.. ربما لا."