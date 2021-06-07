شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة ظهور عملة الكاردانو الرقمية وتفاصيل انتشارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع العملات المشفرة وتنتشر بشكل كبير مؤخرا، حيث تتبناها شركات عالمية وكبرى وتتطلع بعض الدول مثل السلفادور إلى جعلها عملة قانونية، ولعل هذه العملات مرت برحلة من الخلافات والانقسامات، وصلت بها إلى الوضع الحالي، وهنا نكشف عن قصة أحد العملات الرقمية المعروفة التي شهدت جزء مهم من تاريخ هذه العملات.

وفقا لما ذكره موقع "Investopedia"، فإن كاردانو Cardano هي عملة مشفرة تم إنشاؤها باستخدام نهج قائم على البحث من جانب المهندسين وعلماء الرياضيات وخبراء التشفير، وشارك في تأسيس المشروع تشارلز هوسكينسون، أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين الأوليين لإيثريوم Ethereum، فبعد وجود بعض الخلافات مع الاتجاه الذي كانت تتخذه Ethereum، غادر وساعد لاحقًا في إنشاء Cardano) (ADA

وأنشأ الفريق الذي يقف وراء Cardano سلسلة الكتل الخاصة به من خلال تجارب مكثفة وأبحاث تمت مراجعتها، كما أُطلق عليها لقب "قاتل Ethereum"، حيث يُقال إن blockchain الخاص بها قادر على المزيد.

ومع ذلك، لا تزال كاردانو في مراحلها الأولى، ففي حين أنها تغلبت على Ethereum فى نموذج إجماع إثبات الحصة، ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه من حيث التطبيقات المالية اللامركزية.

وتهدف Cardano إلى أن تكون نظام التشغيل المالي في العالم من خلال إنشاء منتجات مالية لامركزية مماثلة لـ Ethereum بالإضافة إلى توفير حلول لقابلية التشغيل البيني المتسلسل، وتتبع العقود القانونية، من بين أشياء أخرى.

كما أنه اعتبارًا من يناير 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة Cardano 9.8 مليار دولار أمريكي ويتم تداول ADA واحد مقابل 0.31 دولار أمريكي.