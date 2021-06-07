الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين..طقس حار نهارا معتدل ليلا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، معتدل ليلًا.

أما عن حالة الطقس فى القاهرة، فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 32

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 19

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 27

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 18

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 31

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 19

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 25

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 18

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 33

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 19

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 27

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 20

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 32

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 19

درجة الحرارة الكبرى السويس: 32

درجة الحرارة الصغرى السويس: 20

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 32

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 15

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 36

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 26

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 33

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 19

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 33

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 20

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 36

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 22

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 39

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 24

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 40

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 25