شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. خطوات تحويل الصور المتحركة لـmeme على GIPHY والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أدوات تحرير الصور المتحركة GIF محدودة، ولكن لا يزال بإمكانك القيام بتحويل أي منها إلى meme بسهولة على هاتفك الذكي، ولعل من أبرز البرامج التي يمكنها التعامل مع هذا الأمر هو GIPHY، الذى يعد بمثابة تطبيق مخصص لإنشاء صور GIF ومشاركتها، ونقدم خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

يعد GIPHY تطبيق مجاني لكل من أجهزة أيفون وأندرويد التي تتيح لك تحويل أي ملف GIF على هاتفك إلى meme.

1- قم بتنزيل التطبيق وافتحه، ثم انشأ حساب (أو سجل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل).

2- في الصفحة الرئيسية، اضغط فوق إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى.

3- سيتم تشغيل الكاميرا، لأنه في هذه الشاشة، يمكنك التقاط مقطع فيديو يتم تحويله بعد ذلك إلى ملف GIF يمكنك وضع تسميات توضيحية عليه.

4- إذا كنت تفضل استخدام ملف GIF قمت بحفظه بالفعل، فاضغط فوق الرمز الموجود في الزاوية اليسرى السفلية.

ملاحظة: ستحتاج على الأرجح إلى منح GIPHY إذنًا للوصول إلى كل من الكاميرا والصور الخاصة بك.

5- حدد ملف GIF من مكتبة الصور الخاصة بك وقم بتحميله، بمجرد التحميل، اضغط فوق أيقونة Aa لإضافة نص. ستتيح لك الرموز الأخرى إضافة عوامل تصفية وملصقات.

6- اضغط على السهم المتجه لليمين، ويمكنك مشاركة الميم المكتمل الخاص بك أو حفظه أو تحميله.