شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. خطوات تحويل الصور المتحركة لـmeme على GIPHY والان مع تفاصيل الخبر
1- قم بتنزيل التطبيق وافتحه، ثم انشأ حساب (أو سجل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل).
2- في الصفحة الرئيسية، اضغط فوق إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى.
3- سيتم تشغيل الكاميرا، لأنه في هذه الشاشة، يمكنك التقاط مقطع فيديو يتم تحويله بعد ذلك إلى ملف GIF يمكنك وضع تسميات توضيحية عليه.
4- إذا كنت تفضل استخدام ملف GIF قمت بحفظه بالفعل، فاضغط فوق الرمز الموجود في الزاوية اليسرى السفلية.
ملاحظة: ستحتاج على الأرجح إلى منح GIPHY إذنًا للوصول إلى كل من الكاميرا والصور الخاصة بك.
5- حدد ملف GIF من مكتبة الصور الخاصة بك وقم بتحميله، بمجرد التحميل، اضغط فوق أيقونة Aa لإضافة نص. ستتيح لك الرموز الأخرى إضافة عوامل تصفية وملصقات.
6- اضغط على السهم المتجه لليمين، ويمكنك مشاركة الميم المكتمل الخاص بك أو حفظه أو تحميله.