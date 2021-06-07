شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق منصة النشرات الإخبارية 'Bulletin' قبل نهاية شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل فيس بوك في إصدار Bulletin، وهو منتج للاشتراك في الرسائل الإخبارية يشبه Substack، في نهاية شهر يونيو، ووفقًا لموقع Recode، تخطط الشركة لتقديم إصدارات مجانية ومدفوعة من النظام الأساسي، وسيأتي العديد من الرسائل الإخبارية الأولى التي يعتزم فيس بوك نشرها من كتاب يركزون على الرياضة والموضة والبيئة، وسيكونون أيضًا زاوية إخبارية محلية بما يتماشى مع مشروع الصحافة للشركة.

وبينما ستستخدم الشركة فيس بوك لتسويق Bulletin، يقول Recode إن النظام الأساسي لن يعيش على شبكة التواصل الاجتماعي، فعندما تنقر على رابط Bulletin، سيتم فتحه في نافذة متصفح منفصلة، ولعل السبب في ذلك ذو شقين، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا إلى المنفذ حول المشروع، حيث إن الأول هو أن فيس بوك يأمل في إنشاء علامة تجارية منفصلة لـ Bulletin، والثاني هو أن الشركة تريد تجنب دفع عمولات متجر التطبيقات إلى أبل و جوجل، وبالنسبة للكتاب، يقال إن فيس بوك يروج للمنصة كوسيلة للاستفادة من جمهور يبلغ قوامه ما يقرب من 2.9 مليار شخص والاستفادة من قدرته على استهداف أفراد معينين لمساعدتهم في العثور على قراء مدفوعين.

ويقول Recode إن فيس بوك قد عرض على الصحفيين صفقات لمدة عامين، مع خيار المغادرة بعد الأشهر الـ 12 الأولى، لإقناعهم بأنه ملتزم بالمشروع، والجدير بالذكر أن الشركة تعمل على تجنب تجنيد الكتاب الذين يغطون موضوعات سياسية.

وقال كامبل براون، نائب رئيس فيسبوك للشراكات الإخبارية العالمية، لصحيفة نيويورك تايمز عندما ظهرت أخبار المنصة لأول مرة: "نريد أن نفعل المزيد لدعم الصحفيين والخبراء المستقلين الذين يبنون أعمالًا وجماهير عبر الإنترنت"، "نحن نستكشف طرقًا لمساعدتهم على الاستفادة من المنتجات الإخبارية التي أنشأناها، مثل فيس بوك News والاشتراكات، بينما نبني أيضًا أدوات جديدة لتكملة ما وجده الصحفيون مفيدًا بالفعل"